El presidente Gabriel Boric estuvo presente en los primeros minutos de la Teletón, donde entregó un discurso instando a apoyar a la cruzada.

En un inicio también se mostró un video realizado por niños de la Teletón, quienes visitaron al mandatario en La Moneda.

En ese momento los infantes realizaron gran cantidad de preguntas, aunque una llamó bastante la atención.

Fue así como una de las presentes, sin mayor preparación, consultó: “Me gustaría preguntarle si usted tiene hijos o le gustaría tener hijos”.

Boric no evadió esto y expresó: “En el futuro me encantaría tener hijos, pero esas conversaciones son de a dos, no se decide solo”.

Hay que señalar que el presidente se retiró de Teatro Teletón pasadas las 23:30 horas