Lucas, el último eliminado del reality Gran Hermano tras pasar una semana en el encierro, entregó su voto legado y nominó a Francisco.

“Un gusto muchachos, nuevamente aquí, salí medio porfiado para la placa (…) placa a la que llego, placa que me voy”, comenzó diciendo el exjugador del encierro.

Junto con desearle éxito y saludos a sus compañeros del reality, procedió a dar palabras para su nominado.

“Mi voto legado es para alguien que creo que tiene el carácter más fuerte o que enfrenta de mejor manera la placa, que no se pone tan nervioso y creo que tiene el mejor temple en estos casos, y es Pancho”, dijo Crespo.

¡ENTREGÓ SU LEGADO! 😱 Lucas, el último eliminado de #GranHermanoCHV, dejó dos votos a Francisco para el próximo proceso de nominación. ¿Qué te pareció su decisión? 👀 Espía la casa en @plutotvar 😎 pic.twitter.com/H9IPJc68h9 — Chilevisión (@chilevision) October 17, 2023

Palabras a Pincoya

Previo a su pasada eliminación, Lucas protagonizó uno de los momentos más tensos al interior del reality, al decir fuertes palabras contra Jennifer Galvarini.

“Te vas a quedar, pero lo vas a pasar muy mal, porque te voy a webiar (sic) yo. Ojalá se vaya, es lo mejor que puede pasar en la vida. Te voy a webiar (sic) cada vez que hables, toda la semana, no vai’ a hablar nunca más fuerte, no sabí’ hilar más de dos palabras“, dijo en su momento.

Esto fue uno de los principales motivos para que el público votara en contra del tiktoker. Incluso marcó récord de denuncias en el CNTV.

Tras su salida, Crespo reaccionó arrepentido a sus palabras e incluso se alejó de las redes sociales por un tiempo.

Luego de reingresar en el proceso de repechaje, tanto él como Pincoya entablaron una mejor relación, e incluso Jennifer se mostró alegre por el ingreso de Lucas.

Ahora, en su nueva salida, Crespo también tuvo palabras para Jennifer.

“Creo que fue muy lindo que Pincoya me haya recibido así, porque claro, yo apenas salí se me olvidó todo y minimicé los conflictos, me di cuenta que esto era un juego, pero que ella también lo haya hecho, habla muy bien de ella, porque ella nunca ha salido de la casa, entonces haber sentido eso de su parte fue muy lindo”, enfatizó.