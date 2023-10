Un tenso momento se vivió en la pasada edición de Gran Hermano, toda vez que los líderes de la semana debieron salvar a un competidor. La ‘rescatada’ fue Constanza Capelli, aunque no sin polémica por parte de Sebastián Ramírez.

En el episodio fue Ramírez quien dio el anuncio, indicando que junto al resto de los inmunes (Jorge y Scarlette), habían decidido dejar fuera de placa a la bailarina.

En un inicio, el ex Resistiré sostuvo que los tres habían votado por personas distintas, pero luego llegaron a un acuerdo.

No obstante, el polémico participante arremetió sin control hacia su compañera: “Hablamos los tres, yo me puse en el lugar de Pancho, y decidimos salvar a Coni”.

“Quiero decir otra cosa, sé que esta persona nunca me salvaría, me pondría en riesgo igual, quiero ser honesto, no sé si es una persona 100% confiable, pero le tengo cariño”, expuso.

“La Coni no me salvaría, si estuviera la Scarlette conmigo salvaría a Scarlette, siendo que hicimos un pacto de no votarnos. Me contradije y te di un voto, quiero que lo sepas, esperamos tener una buena relación, disfruta tu semana”, agregó.

Sebastián salva a Constanza

La situación no gustó a Capelli, quien evidenció su molestia al conversar con los animadores, Julio César Rodríguez y Diana Bolocco.

En un inicio la bailarina de ballet aseguró que prefería no hablar del tema, pero segundo después lanzó: “Si es por eso, mejor no me hubiera salvado”.

Hay que señalar que, con esto, la placa definitiva quedó definida entre Viviana Acevedo, Lucas Crespo y Francisco Arenas.