La noche de este miércoles, Skarleth Labra regresó al reality Gran Hermano, tras retirarse momentáneamente de la competencia debido a una sensible pérdida familiar, la muerte de su abuela, a quien reconoce como una figura materna.

Recordemos que Skarleth había regresado en el primer repechaje del programa, pero se fue después de que le informaran desde el exterior que su abuela había fallecido.

Sin embargo, algunos días después la producción informó que reingresaría a la casa. De hecho, Skarleth explicó en sus redes sociales por qué quería volver.

“Quiero decirles que volveré al reality porque me ayuda a distraerme y también porque mi abuelita me veía siempre, me acompañó siempre y ahora la siento conmigo“, explicó.

El regreso de Skarleth a Gran Hermano

Tras regresar y saludar a sus compañeros, Skarleth dijo algunas palabras: “Muy bonito, primero que nada quiero agradecerle a mis compañeros, a la producción y a la gente por esperarme, por dejarme volver”, manifestó.

En la misma línea, dijo que esperaba reponer energías en la casa. “Aquí estoy con mi segunda familia, me siento como en casa, me siento bien y esto me va a ayudar a distraerme un poquito“.

“También es lo que mi abuela hubiera querido, ella era muy fan del reality, ella estaba muy orgullosa de mí y de que esté acá“, agregó.

Sobre su abuela, concluyó que “la voy a recordar siempre como la mujer fuerte, sencilla, humilde, trabajadora, hermosa mujer que siempre fue“.