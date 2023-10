En el capítulo de este lunes de Gran Hermano, el reality definió a quienes serán los exparticipantes que reingresaran al programa de televisión, esto luego de tres bajas consecutivas.

Fue así que los antiguos jugadores llegaron hasta el estudio donde miraron atentos las elecciones de sus compañeros que permanecen dentro. En este contexto, Lucas Crespo fue consultado sobre sus expectativas sobre reingresar.

Sobre ello, el influencer aseguró que su objetivo será “alivianar” la convivencia dentro del encierro, en lugar de generar más conflictos.

“Hay que recordarles que es un juego. Aunque usted (García-Huidobro) diga siempre que es un juego de estrategia, yo siempre he pensado que es de convivencia“, alcanzó a decir antes de ser interrumpido por la animadora.

“¡No, Lucas!”, le gritó llamando su atención. “Por eso te he llamado tres veces a leer el libro en el que se inspira este programa”, le dijo en referencia a “1984” de George Orwell.

A lo que añadió: “Gran Hermano es un programa de estrategia, si salen amores, amistades, negocios, incluso, es otro tema, pero tú insististe en ver el reality de otra forma”, lo regañó.

Pese a que esta no es la primera vez que García-Huidobro le aclara a Crespo que el objetivo del programa no es ser “un buen hermano”, esta le insistió: “Son 18 personas elegidas con pinzas, para convivir en una casa, sin hacer nada. O sea, si tú no entiendes a estas alturas del partido de qué se trata Gran Hermano, ya no lo entendiste“, le aseguró.

Por su parte, el influencer aseguró que los participantes dentro del encierro no entendieron que ese es el objetivo de juego. “Yo no lo entendí, pero voy a entrar a hacer que lo pasen bien, y probablemente va a ser muy fome”, dijo Crespo, quien fue elegido por sus compañeros para reingresar pese a los mismos altercados que lo sacaron del programa.