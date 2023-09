Cantante chilena y modelo español: ¿Quiénes son los nuevos participantes confirmados de Tierra Brava?

Camila Arismendi, ganadora del programa de imitadores Yo soy y el modelo español Fabio Agostini se suman al grupo conformado por Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres, Azzartt Maveth, “El Futuro Fuera de Órbita”, Camila Campos, Miguelito y Shirley Arica como integrantes de Tierra Brava: cosechas lo que siembras. ¿Quiénes son estos nuevos participantes y cuál es su historia?

Camila Arismendi, a sus 19 años, ganó el estelar Yo soy de, en ese entonces, canal Mega. 11 años después, la cantante volvió al show pero en su nueva casa televisiva: CHV. Hoy, a sus 31 años, Camila se prepara para su mayor desafío: ser la nueva participante del reality de Canal 13.

“Nunca me habían ofrecido un reality, y estoy muy feliz. Es la oportunidad más grande que he tenido, me cayó del cielo. Todas las noches yo prendía un incienso pidiendo que me llamaran a un programa. Nunca me han conocido como Camila, y voy a aprovecharlo al máximo, me mostraré tal como soy, sin caretas”, aseguró la artista.

¿Quiénes son los nuevos participantes confirmados de Tierra Brava?

Camila, oriunda de La Granja confesó también lo mucho que le gusta la televisión. Su sueño es ser animadora, lo que deja en claro en sus propias palabras: “Me gustaría tener una carrera en televisión, me encantaría ser como la Karen Paola o la María José Quintanilla. Además desde chica veo todos los realities y yo siempre decía que quería estar en uno”

La cantante agregó su entusiasmo por conocer a uno de los participantes ya confirmados para el encierro: Junior Playboy. “Me encanta su personalidad, me identifico con él. Siempre digo que soy como una Junior Playboy en mujer, me gustaría mucho conocerlo. Creo que me llevaré bien con él, quiero ser su amiga”, afirmó.

Por otro lado, el exchico reality de la televisión peruana, Fabio Agostini, se sumará igualmente a las pantallas de Canal 13. “Sé que le voy a caer bien a la gente, y a otros mal… no voy a pasar desapercibido”, aseguró. Con 33 años, el también modelo destaca por su condición física para enfrentar los desafíos de Tierra Brava. Oriundo de Canarias, España, tendrá su debut en la TV chilena, pero no así en los programas de telerrealidad.

“He estado en varios realities de canto, de baile, de competencia y de amor, pero éste va a ser totalmente diferente, nunca he estado encerrado en una casa por varios meses, es algo que siempre quise hacer. Tengo muchas ganas de empezar, me intriga ver con qué personas voy a convivir”, afirmó el joven.

Una de las mayores dificultades que el chico fitness deberá enfrentar será la alimentación en el encierro. “Yo soy especial para comer, sé que ese va a ser mi talón de Aquiles. Como cada tres horas, soy muy disciplinado con mis comidas. De desayuno como 9 huevos, avena, frutos secos, y no sé si voy a poder tener este modo de alimentación allá”, declaró.

Además, el español ya dejó en claro que posee un carácter fuerte. “El tiempo que pase ahí quiero aprovecharlo para hacerle la vida imposible a los que me jodan. Mi madre dice que soy muy jodido, me encanta reírme pero no soy de los que se dejan manipular ni tratar mal”, reconoció.

