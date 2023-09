Rodrigo Sepúlveda vivió un momento complejo durante la edición de Meganoticias Alerta, al responder al aire la crítica de un televidente, al hablar sobre noticias relacionadas a seguridad pública.

De acuerdo a lo expuesto por La Cuarta, en ese momento el periodista estaba hablando sobre los protocolos que estarían tomando algunas personas, relacionadas con este tema.

“Me está escribiendo en Instagram un usuario que me está criticando. Y lo quiero leer porque me gusta mucho su crítica. Me dice: ‘Sepu, por favor, cómo normalizar tener un protocolo, por favor. Me vas a disculpar, pero estás errado en tu concepto"”, indicó.

Fue tras eso que el comunicador envió una respuesta, aunque evitó entrar en polémica con el televidente.

Rodrigo Sepúlveda responde a televidente

“Tienes toda la razón; si yo normalizo algo no significa que esté bien. Lo que yo estoy diciendo es que, como esto (asaltos) está sucediendo todos los días en Chile, hay gente que sí se preocupa de esto y trata de tomar medidas. Es sólo eso”, indicó.

“¿Yo normalizar esto? Me conoce, si me ve hace casi cuatro años, me conoce cómo pienso respecto a esto (…) ¡¿Usted cree que para mí es agradable estar sentado en un noticiero hablando de delincuencia?! No, pero es imposible”, agregó.

“Quisiéramos todos vivir en Disnelyland, pero es lo que nos toca estar viviendo (…) Yo sólo contaba lo que mucha gente está haciendo, pero agradezco tu mensaje”, concluyó.