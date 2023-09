Mónica Ramos fue la más reciente eliminada del reality Gran Hermano Chile, llegando hasta instancias finales de la competencia y siendo la participante más longeva del programa en todo el mundo. Tras su eliminación, reflexionó sobre su relación con Jennifer Galvarini, alias “Pincoya”, con quien tuvo varios conflictos al interior de la casa.

Recordemos que hubo un momento en particular donde Mónica perdió los estribos y terminó en una pelea a gritos con Pincoya. Aquello a causa de un malentendido que se generó en la habitación que compartían.

En esos momentos Mónica manifestó que Jennifer no era de su agrado e incluso sugirió que su compañera de habitación habría estado intentando asustarla. A partir de allí tuvieron una relación bastante tensa que se fue alivianando con el pasar de los días.

Mónica reflexionó sobre su relación con Pincoya tras salir de Gran Hermano

Durante su retorno desde Argentina, para presentarse en el panel del programa la noche de este miércoles, Mónica hizo una reflexión sobre su relación con Pincoya y cómo fue su despedida.

“Quedó bien, porque ella tiene sus costumbres que yo casi no las entendí mucho. Una sola vez tuvimos un problema, pero lo arreglamos“, aclaró en primer lugar.

Asimismo, reconoció que Pincoya tendría de todas formas un lugar en su corazón. “Siempre trataba de entenderla por las costumbres que traía, que no eran de mi agrado (…) le dije que yo la iba a recordar con mucho cariño, porque también es una persona súper sencilla, diablilla, pero sencilla“, dijo.

“También le dije ‘espero que tú me eches de menos’, y me dijo ‘yo no echo de menos a nadie’. Yo le contesté ‘conforme, pero igual te voy a echar de menos’”, agregó la señora Mónica.