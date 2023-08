Skarleth Labra fue la última eliminada de Gran Hermano. La joven dejó el encierro luego de dos meses y medio, además de los denominados ‘votos legados’.

Lo cierto es que, según han expresado varios seguidores del programa, la decisión de Skarleth podría poner en riesgo al denominado equipo ‘Lulo’.

Esto debido a que la bailarina decidió dejar dos votos para Jennifer Galvarini, conocida como la ‘Pincoya’.

Durante el inicio del programa, Skarleth y Jennifer habían tenido varios malos entendidos durante el encierro, aunque con el paso del tiempo habían podido arreglar sus diferencias.

“La verdad es que no es nada personal, a pesar de todas las peleas y conflictos que tuvimos, siento que la quiero mucho, pero yo no voy a votar por mis amigos. No te lo tomes personal ‘Pincoyita"”, expresó la muchacha en vivo.

Por su lado, la mujer oriunda de Chiloé se tomó la situación con calma: “No me lo tomo personal, quiero que nunca te olvides que la que te enseñó a hacer el mejor merengue y postre de leche asada fue yo (ríe). Te mando un beso”.

Skarleth dejó Gran Hermano

Hay que señalar que este miércoles se llevarán a cabo las votaciones de los integrantes de la casa. Por otro lado, el voto fulminante no habría sido ocupado aún.

Durante el capítulo del pasado martes se mostró que Hans Valdés ganó la inmunidad y liderazgo de la semana tras la prueba del programa.

El futbolista además se embolsó un premio de ocho millones de pesos, situación que fue celebrada por el resto de sus compañeros.