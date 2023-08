La exparticipante de Gran Hermano, Trini Cerda, volvió a ingresar a la casa en Argentina a solo días de haber sido eliminada de espacio y lo hizo con el fin de redimirse. Apenas cruzó la puerta se dirigió a su ex mejor amiga en el encierro, Constanza Capelli, a quien le pidió disculpas por su actuar dentro del programa.

“Lo siento Cony, perdón. Me escapé de los conflictos porque estaba super cobarde, estaba con miedo de lo que podía pasarme después, no debí haberlo hecho, había que me pertenecían a mí y debí haber hablado cuando no lo hice“, dijo Trini ante una sorprendida e inmóvil Constanza.

Sin embargo, sus referencias al altercado que la llevó a alejarse de la bailarina continuaron: “Debí haberte defendido cuando no lo hice (…) tenía tanto miedo Cony, pero te doy una buena noticia: Soy libre ahora y no tengo miedo, no está en mi corazón (…) te veo como tú me viste a mí“, le dijo antes de darle un abrazo.

Pese a que la participante dedicó largos minutos de su tiempo dentro de la casa a Capelli, al contrario de con quien consideraba sus amigos en el encierro, sus disculpas no convencieron para nada a los seguidores del programa.

No convenció a los televidentes de Gran Hermano

Fue a través de redes sociales que los televidentes demostraron su sentir respecto a las imágenes, sin embargo, una de las que más resaltó entre el público fue la de la cantante Karen Paola, quien sigue activamente el programa en su cuenta de Twitter.

“Cony no sintió nada cuando Trini le dijo que lo sentía… su cara lo decía todo”, comenzó escribiendo. “Qué heavy ser así de consecuente. Se siente feliz por ella que se liberó de esa culpa, pero el dolor que ella sintió, aún no pasa”, afirmó.

La Cony escuchando a la falsa de la trini tratando de quedar en buena con la audiencia #TheLulosShow pic.twitter.com/L7D5tzFYSe — Aguu✨ (@palaluna0) August 25, 2023

No le creo nada a la Trini, pero igual que bueno que le haya pedido perdón a la Cony #TheLulosShows — Daniela 🐷 (@aleinadnat) August 25, 2023