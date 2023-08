A mediados de julio, el humorista chileno Fabrizio Copano arrasó en redes sociales tras proyectar una imagen del humorista y comentarista político Checho Hirane en una de las pantallas de Times Square, acción que Hirane aseguró, “no me parece gracioso”.

El cómico será el nuevo invitado de Podemos Hablar, en donde además explicó que aquellos roces con Copano llegan desde “siempre” y descartó que su diferencia se trate de algo político.

Respecto a la proyección de su rostro en el célebre hito urbano de Nueva York, Hirane afirmó que “no me imaginé nunca que podía estar ahí, me dio risa que alguien se esfuerce en hacer algo así”.

“Esto es una rencilla antigua, de él y su hermano contra mí. Siempre han estado con un grado de odiosidad”, explicó, recordando además que todo nació “en una encerrona que me hicieron en unos de sus programas”.

Respecto a aquella “encerrona”, Hirane contó que “fui a un programa de ellos y mientras estábamos conversando, uno de ellos andaba con una foto de Pinochet atrás. (Fue) como una encerrona y yo, cuando fue el Golpe de Estado, tenía 16 años. No tenía nada que ver con eso”.

“Para triunfar en el humor no se necesita matar a los colegas”, replicó Hirane, que también recordó que “tengo muy buena onda con Bombo Fica, o sea, si esto fuera algo político, no me llevaría con él”.

“Ellos me han matado varias veces, no me parece gracioso, ha insistido en que me mató, en que me morí y no le encuentro la gracia”, cerró.

La proyección viral de Checho Hirane

En más de una oportunidad, Hirane ha acusado a los hermanos Copano de haberlo “matado en público”, o de haberse mofado con noticias falsas sobre su deceso.

Asimismo, cuando Copano decidió poner la foto de Hirane en el Times Square, aseguró en su podcast Escápate de tu Casa que en una entrevista el cómico dijo “que ha actuado en muchos más escenarios que yo, que yo era un ser humano repelente… ¡Miras las hueás exageradas! Y que yo y mi hermano éramos personas malas”.

“¡Y ni siquiera nos conoce este señor!”, exclamó Copano, a lo que decidió dar “un cierre” a las polémicas entre ambos. “¿Cómo podemos darle un cierre bonito a esto? La mejor forma es cerrarlo en grande, y qué más grande que ir a despedir a Checho Hirane en Times Square”, agregó.

En el video de Copano, se ve al humorista en el popular barrio de Nueva York esperando la aparición de Hirane en una de las pantallas. Al final, el suceso ocurre, y una imagen digital del locutor se proyecta en grande bajo la leyenda: “Nunca te olvidaremos”.