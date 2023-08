Desde hace varios días Rubén tenía la idea de pedirle a Gran Hermano una oportunidad para tener una cita con Viviana, pues según él había cierta atracción entre ellos, o al menos de su parte.

Esta semana, a pesar del consejo de sus compañeros de no hacerlo, decidió cumplir con sus planes y efectivamente pidió a una prueba para poder llevar a cenar a su compañera.

La misión planteada por Gran Hermano, era que Rubén confesara a Viviana lo que sentía por ella y la invitara a la cena. Si ella aceptaba, entonces ambos podrían asistir a una comida especialmente preparada para ellos.

“La Vivi me atrae. Tiene la sonrisa de una persona que yo quería mucho, de mi ex”, reconoció en el confesionario.

“Yo llevo cuatro años soltero. Me gusta que sea una mujer detallista en las cosas que hace”, continuó.

No obstante, aseguró que no sabía si ella sentía lo mismo. “Tiene una forma de pensar muy diferente. No sé, hace cómo que no sabe, pero sabe, pero como que esta semana hemos tenido más cercanía”, reconoció.

De hecho, recordó una conversación donde que mantuvo con la futbolista sobre la llegada del nuevo integrante.

“Ella pensaba que llegaría una mujer, y me preguntó:’Si llega una mujer, ¿te la quieres comer? (sic)’ Y yo le respondí que ‘en este momento, en este reality, con la única persona que estaría es con ella”, contó.

La declaración de Rubén a Vivi en Gran Hermano

Tras una tarde de nervios, Rubén llevó a Viviana al sauna para hablar con ella.

“La verdad es que estoy nervioso. La verdad es que me caes muy bien y te encuentro una mina increíble, te lo he dicho hace tiempo… tu no eres segundo plato de nadie, que eres un plato de lujo, la mejor de las mejores y la más linda de acá”, confesó el excarabinero.

“Eres la persona que más anhelo en esta casa. Yo hace mucho, hace cuatro años que no habría mis sentimientos… Me ablandé un poco porque me llamó tu sonrisa”, dijo.

“A ti te encuentro perfecta y me gustaría conocerte más a fondo”, añadió. “Me atraes mucho y hoy quería invitarte a comer”, cerró.

“Yo te veo sólo como un amigo”

Por su parte, Viviana escuchó atentamente sus palabras, con un rostro algo incómodo, pero tras la invitación dijo: “Ay, Rubén, qué lindo”.

“Yo igual te encuentro una persona única aquí, eres muy atento, detallista y tierno, que es muy bonito, pero yo te veo sólo como un amigo”, respondió.

No obstante, ella aceptó la cena para ir a conocerse más, “yo soy súper apañadora”.

La confesión de Rubén no pasó desapercibida y gran parte de sus compañeros se enteraron de lo ocurrido, y quienes no lo habían escuchado, se enteraron en la edición estelar del programa, donde Diana Bolocco y Julio César Rodríguez les preguntaron sobre el tema.

“Yo tenía un reto… tenía que conversar con la Vivi e invitarla a cenar. Lo hice, me costó mucho e igual fue una tortura para mí, pero logré el objetivo de poder decirle las cosas”, afirmó.

Por su parte, Viviana aseguró que conversaron y “que él ya sabe todo, le dije como lo veo, es una persona brígidamente única aquí adentro, pero sí me sorprendió”.

“Hubiese tenido más posibilidades”: los comentarios de la declaración

Sus compañeros tuvieron diferentes opiniones respecto a la declaración de Rubén. De hecho, Pincoya, aseguró que “Yo creo que él debería haberme invitado a mí, hubiese tenido más posibilidades”.

Las redes sociales también opinaron y festinaron del tema.

