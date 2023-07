Trinidad anunció que renunciaría al programa, sin embargo, tras las 24 horas de reflexión que les entrega el programa, decidió quedarse en el espacio. Tras revelar lo que haría, no pudo contener las lágrimas y Pincoya las usó para una broma sin anestesia.

Trinidad Cerda se presentó ante Gran Hermano para manifestar su deseo de renunciar al programa, esto tras los constantes conflictos que está enfrentando con su ex amiga Constanza Capelli y la pareja de esta, Sebastián Ramírez.

Por norma, luego de que un participante anuncie que quiere retirarse del programa voluntariamente, el espacio les da 24 horas para ratificar su decisión, algo que también ocurrió con Lucas y Jennifer.

Este martes, se cumplió el plazo y Trinidad cambió de opinión y optó por quedarse en la casa, decisión que debió revelar frente a todos sus compañeros y los animadores Julio César Rodríguez y Diana Bolocco.

“En realidad fue una decisión que me costó tomar, no la tomé de inmediato. Lo consulté con mi almohada, a la mañana siguiente estaba super decidida, pero fue más que nada por la noche de los conflictos que me hizo cuestionarme y pensar en querer renunciar”, explicó.

Trinidad hizo referencia a una explosiva pelea entre Constanza y ella, la que casi terminó en agresiones físicas. “No quería tocar más fondo de lo que había pasado esa noche”, reconoció.

Trinidad y su estadía en Gran Hermano: “Se anula mi renuncia”

No obstante, tras una conversación con Gran Hermano y actividad donde Trinidad les enseñó a cocinar Ñoquis a sus compañeros, su ánimo cambió y decidió permanecer en el encierro.

“Se anula mi renuncia”, dijo. “Yo quise renunciar, pero en mi vida también he querido renunciado a muchas cosas. Estuve a punto de renunciar a mi vida en algún momento, y no lo hice. Entonces, ¿por qué renunciar a un programa que me está mostrando mis sueños de manera tan hermosa?”, añadió.

Asimismo, dijo que no quería permitirse abandonar el espacio, por todo lo que tuvo que dejar atrás para estar ahí. Y además que su misión en la casa no era seguir dividiendo al grupo, sino que unirlo.

No obstante, cuando Rodríguez le comentó que quizás es mejor que exista respeto entre todos en lugar de una amistad, y que unirlos no era una tarea que ella debiese llevar sobre los hombros, Trinidad no pudo contener las lágrimas.

“No te sientas con esa responsabilidad, vas a ser un aporte en la vida, por quien eres, por las herramientas que estás construyendo”, le aconsejó.

La broma de Pincoya

Minutos más tarde, cuando estaban reunidos comiendo, Pincoya, en su clásico estilo, lanzó una broma sin anestesia a Trinidad, por sus constantes llantos dentro del programa.

“A esta (Trinidad) con su llanto la van a dejar en la final, tanto que llora”, dijo frente Francisca y Hans que también estaban presente.

“A esta, tanto que llora, la voy a contratar de llorona para los funerales de la gente, allá en el campo”, bromeó.

“Oye, se paga como 100 lucas por llorar tres noches seguidas”, le explicó, desatando las risas en las redes sociales.

Cabe destacar que tras el distanciamiento entre Trinidad y Constanza, las redes sociales se han dividido entre quienes apoyan a una y quienes apoyan a otra, siendo la tripulante de cabina la más perjudicada.

De hecho, muchos no le perdonan que hubiese nominado a su examiga, mientras que otros cuestionan a la bailarina por no haberse acercado a aclarar los problemas tras un conflicto generado por Sebastián, donde Trinidad se vio salpicada.