Ya se descontroló todo en Gran Hermano. Y es que tras la pelea que casi llegó a los golpes entre Jorge y Sebastián, vino un nuevo enfrentamiento entre Trini y Coni, quienes hace hasta algunas semanas eran las mejores amigas dentro del encierro.

Todo comenzó con una dinámica iniciada por Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, donde cuál formato Rojo, en la Gala de Eliminación pidieron a los jugadores ubicarse detrás del competidor que querían que se fuera en esta oportunidad.

Fue así como Trinidad se ubicó tras Constanza. “Soy super clara y super sincera, cuando alguien hace daño genera cosas en las otras personas”, comenzó.

“No quiero decir nada más, ni descalificar a nadie, no tendría por qué hacerlo tampoco. Solamente esta es mi votación”, cerró.

Más tarde fue el turno de Coni y pese a haber dicho que no quería hablar del tema, se lanzó contra Trini.

“Yo se lo he dicho todo en su cara. Ella es muy de tirar las cosas por debajo, lo hace constantemente. La verdad es que no me quiero desgastar. Yo respeto su presencia, pese a que ella no respeta la mía, siempre anda tirando cosas, pero no me interesa, la verdad”, comenzó.

“Ya hice mucho por ella en su momento”, agregó.

Coni versus Trini… otra vez

La peor parte vino tras la eliminación del quinto integrante del programa, ya que ambas explotaron frente al resto de sus compañeros.

Por lo que se pudo escuchar, Coni encaró nuevamente a Trini, por sus supuestos comentarios sobre cómo no puede acercarse a Sebastián, pareja de la bailarina, para evitar que ella se enoje.

Los ánimos se fueron encendiendo, hasta que se le escucha decir a Trinidad: “¿Por qué no me pegai para que te vayas por fuera?”.

Constanza, en tanto, encaró a su examiga asegurando que decía que tiene a Sebastián “como un perrito faldero, como un macabeo”.

“Insidiosa, eres una envidiosa. Patética”, le gritó, además de enrostrarle el haber votado por ella en el último proceso de eliminación.

“Eras mi amiga, y yo te defendí frente a todos los hueones (sic), y ¿ahora me vení a votar a mí, hueona (sic) desleal?”, le gritó a la tripulante de cabina.

“Obvio que sí, porque quiero te vayas. Lo único que quiero es que te vayas. No te quiero ver más la cara, no te quiero ver más”, atacó Trinidad nuevamente.

“Eres una falsa. Nadie confía en ti. Hablai mierda de mí y ¿yo he hablado mierda de ti? Ni siquiera existes para mí”, replicó Constanza.

La pelea subió tan de nivel que Viviana y Francisco debieron interponerse entre ellas.

En tanto, Rubén intentaba pedirles que se calmaran, debido a que a incluso Mónica manifestó su incomodidad con la escena.

“Ahh, la cuestión, va a seguir la lesera”, dijo la mujer de 77 años, quien tras la pelea de Jorge y Sebastián ya había reconocido que se sentía mal por todos los conflictos.

La pelea fue lo último que se mostró en la emisión de CHV del espacio .