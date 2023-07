El actor nacional, Pancho Melo, reveló que su paso por la teleserie de Mega, Tranquilo Papá, no fue del todo positivo en comparación con su papel en Señores Papis, dos populares ficciones del canal.

En conversación con Catalina Olcay en el podcast “La pura verdad” de Chile Actores, el artista habló de su carrera y específicamente de su trayecto por diferentes teleseries nacionales. Sin embargo, fue cuando se detuvo a hablar del éxito vespertino de Mega que admitió que no se sintió cómodo interpretando el papel de Domingo Aldunate.

“Tengo que confesar que esa chaqueta nunca me quedó, no me sentí cómodo, no ecualicé“, comenzó diciendo. “Son los proyectos que es bueno darse cuenta o tratar de descubrir cuando no fluyen. Es una teleserie que pudo haber funcionado. Así como con los Señores Papis uno siempre iba gozando cada una de las curvas, (Tranquilo Papá) era un cerro con lluvia, y con harto ripio. No era fácil“, admitió.

Pero sus palabras no quedaron ahí: “Ese es un proyecto que, en lo personal, no despegó. No logré afiatarme con este rol”, confesó.

No obstante, Pancho Melo reconoció que esta situación le ayudó: “Es bonito, porque uno reconoce que esos espacios también son válidos. No siempre se acomodan los astros para generar proyectos en los que uno esté orgulloso. Hay cosas que no cuajan”.

Domingo Aldunate de Tranquilo Papá

En 2017, poco tiempo después de terminar de interpretar el papel de Fernando Pereira en Señores Papis, Pancho Melo se enfundó en el empresario santiaguino, Domingo Aldunate.

El personaje era un padre trabajólico que debido a esto sentía culpa de estar lejos de su familia, por lo que nunca les decía que no a nada. Sin embargo, todo cambia cuando estos olvidan por completo su cumpleaños, detonando su decisión de hacer todo lo contrario: decir que “no” a todo.

Así, el personaje comienza a alejarse de su familia debido a su interés en su dinero y poco cariño, pero descubriendo en el camino un nuevo amor.