Con un aspecto totalmente diferente, con barba y el pelo largo, Pablo Freire, el intérprete de Brunito de Los 80 tiene un futuro prometedor.

Hace quince años dio vida al mejor amigo de Félix Herrera (interpretado por Lucas Bolvarán) y hoy se prepara para terminar su último año de Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso.

El otrora actor de la serie ochentera, hizo del hijo de “Nancy” (Katty Kowaleczko) y se ganó el amor del público por la tierna personificación, ya que Brunito, era adorable, pues demostró que era un niño de buen corazón.

En la actualidad, Freire, se encuentra cursando su último semestre en la universidad.“Estoy haciendo mi memoria sobre la propiedad intelectual, que es la rama del derecho que procura la protección del derecho de autor y los derechos conexos a éste. Ahí entra la protección de cualquier tipo de creador, entiéndase escritores, músicos, guionistas o actores”, afirmó el joven a Canal 13.

El sueño de “Brunito” de Los 80

Adicionalmente, el intérprete de “Brunito”, quiere dedicarse a realizar cátedras en universidades. “Yo toda la vida he tenido la vocación de enseñar. Me encantaría llegar a ser profesor algún día, es algo que me gustaría mucho. También, una pasión mía es leer y escribir, de ahí que me veo desde chico siendo profe en la U y en la academia”, sostiene.

Sobre su paso por las siete temporadas de la ficción, el futuro abogado, guarda buenos recuerdos. “Siempre he sido de Viña, y cuando grababa ‘Los 80’ viajaba desde allá y siempre se me respetó todos mis tiempos, porque en la productora eran unos secos. Así, no tuve que irme a Santiago a vivir, cambiarme de colegio y perder los amigos o algo así”, agregó.

Inclusive, ya en 2017, demostró ser una persona madura, pese a vivir desde muy joven la fama. “Al principio era raro acostumbrarse a que la gente me quedara mirando en la calle o me pidiera autógrafos, pero ya estoy acostumbrado. Siempre he hecho mi vida normal, aunque a veces me gustaría pasar más piola”, reconoció.