Como el buen vino parece que el público se encuentra interesado en disfrutar de la familia Herrera, después que Canal 13 volviera a retransmitir los primeros capítulos de “Los 80” que cuenta la historia de Ana y Juan, junto a sus tres hijos, Claudia, Martín y Félix.

La producción nacional que capturó la atención y supuso la consagración de dos grandes talentos actorales como ya lo eran Tamara Acosta y Daniel Muñoz. También sirvió como trampolín para actores jóvenes como es el caso de Loreto Aravena.

Sin embargo, uno que logró por sí mismo la simpatía de la gente, es el hermano de en medio, el popular Martín Herrera.

Con el paso del tiempo, el hermano que era inmaduro y tímido, pudo sobreponerse a los golpes de la vida, después de su paso frustrado por la Fuerza Aérea para reconvertirse en camarógrafo que filmaba las atrocidades de la dictadura de Augusto Pinochet.

Después del término de la serie en 2014, Tomás Verdejo, que interpretó a Martín por siete temporadas reveló su parecer sobre el reestreno de la serie chilena.

“El objetivo de la serie siempre fue conectar con la gente, y me da la impresión de que cada vez que se reestrena o se vuelve a dar, la gente también conecta de nuevo con la serie, eso genera una cierta familiaridad y siempre es positivo que puedan verlo”, afirmó.

“Yo creo que hace falta una inversión en más producciones y formatos de ese tipo, con una gama más amplia de temas de historias que los que se ven en las teleseries”, agregó.

Respecto a su quehacer actual, el artista mencionó a Canal 13, que hoy se dedica a la gestión de proyectos de artes visuales y a la fotografía.

Mientras, sobre la familia Herrera, el hijo ficticio de Juan y Ana, puntualizó que “fue un fenómeno súper particular y único, y la gente hasta el día de hoy me lo expresa cuando me saluda”, sostuvo.

“Para mí son un grupo de gente a la que le tengo mucho cariño, nos convertimos en una especie de familia por mucho tiempo, no solamente el elenco, sino el equipo en general. En retrospectiva, me siento súper privilegiado de haber podido vivirlo en primera línea”, finalizó.