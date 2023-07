La conductora de Estilo Chic, Sabrina Sosa, habló por primera vez de las acusaciones de Daniela Aránguiz contra su expareja, Claudio Valdivia, sobre quien aseguró “toda la vida se me tiró”, dejando entrever que su cuñado le coqueteaba.

Las declaraciones de la exesposa del “Mago” Valdivia se dieron durante el último episodio de Podemos Hablar, donde aseguró: “Supiera que toda la vida se me tiró Claudio, eso digo para despedirme”, dijo sin dar mayores detalles.

Tras esto, la trasandina fue consultada por sus colegas de panel en Sígueme y te sigo por su opinión al respecto. “Yo la habré visto 3 o 4 veces, y a mi casa fue una sola vez. Ellos salían entre hermanos”, comenzó explicando.

A lo que agregó que ella perteneció a la familia Valdivia solo 8 años, los mismos que duró la relación con Claudio, el padre de su hijo, y por su parte, Daniela estuvo dentro del clan por más de 20 años junto a Jorge.

“Qué pasó esos otros 12 años, no tengo idea, y a estas alturas no pongo las manos al fuego por nadie, nada me sorprendería. En el tiempo que yo estuve con él, me parecería raro porque se llevaban muy mal“, afirmó según recogió Página 7.

Tras lo que añadió: “Pudo haber sido o no mientras él estaba conmigo, pero creo que a ella le complica un poco la junta de los hermanos, si son bravos. Le debe complicar un poco todavía”. No obstante, apuntó a que le “pareció raro” que Aránguiz lanzara tales declaraciones ahora, puesto que el cumpleaños de Claudio fue en abril pasado.

Sobre las palabras de Daniela Aránguiz, Sabrina Sosa afirmó: “No me afecta en absoluto porque he visto cosas peores en esta relación. Si las contara…”, declaró.

Cabe recordar que desde su separación del ex seleccionado nacional, la panelista de Zona de Estrellas ha realizado una serie de entrevistas revelando diversos detalles de su relación con el deportista, algunas que incluso implicaron la intervención de Carabineros.