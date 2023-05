En el marco de las elecciones de este domingo 7 de mayo, con las que se definirá el nuevo Consejo Constitucional, una mujer en Estación Mapocho reclamó en televisión que ha sido escogida 12 veces por la Junta Electoral, para ser vocal de mesa.

Fue en un despacho de Canal 13 que, identificada como Lucinda López, contó su historia entre risas. Apuntando a que incluso en esta ocasión no fue elegida preliminarmente, pero sí después como reemplazo.

Asimismo, aclaró que ha cumplido esta labor desde el año 1994, señalando que ya sería tiempo de que “le toque a otro”.

“Me he salvado de dos o tres veces”, apuntó en conversación con la señal nacional “las (elecciones) anteriores no salí, pero salí ahora de reemplazo”, contó.

12 veces vocal de mesa

López, que se tomó la situación con humor, también dijo que “mire, no niego que la he pasado bien, pero que le toque a otro también. Yo no la creo“, reclamó.

En la misma línea, reveló que le ha tocado comprar dicho rol en diferentes partes de Santiago. “He recorrido medio Santiago, empecé en el Liceo 1, en el Aplicación, en Avenida España, en el Inacap que está en Almirante Barroso y ahora aquí“, dijo.

A pesar de las risas, Lucinda también aprovechó el despacho en vivo para pedir que dejaran de escogerla como vocal. “Elijan a otra persona, ya tengo 55 años. Elijan a alguien más”, concluyó.