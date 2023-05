Un particular momento se vivió en el nuevo capítulo de Juego de Ilusiones, donde Javiera, una de las hijas de Mariana, asegurara que era su sueño poder ser parte de una banda delictual, llenándose de críticas en redes sociales.

Todo ocurrió cuando Joaquín fue descubierto por la joven en medio de la boda entre Mario e Irene, por lo que confesó vender relojes robados en secreto, todo bajo el miedo de ser delatado por su amada.

Sin embargo, Javiera asegura que jamás lo acusará. “Siempre y cuando me hagas parte del negocio”, negoció, hecho que dejó a Joaquín incrédulo.

Pese a que Joaquín trató de convencerla en no meterse en sus asuntos por su seguridad, la joven continuó insistiendo. “Prefiero dejar el negocio antes de exponerte a ti”, aseveró también.

“Joaquín, hay algo que tú no estás entendiendo. Es que para mí esto siempre ha sido un sueño. Siempre he fantaseado de ser parte de algo así”, le replicó.

“¿De algo como qué? ¿De robar?”, preguntó aún sorprendido.

“Tú conoces mi historia. Y yo cuando robo me siento más viva, siento que las cosas recién ahí comienzan a tener sentido”, trató de explicarse.

Así, el joven le aseguró que todo lo que hacía era “por necesidad, no porque me guste o sea un sueño”. “Princess, este mundo no es para ti, no es para estar playa precisamente”, aconsejó entonces.

En eso, Javiera lo acusó de ser prejuicioso y afirmó que “necesitaba la adrenalina”.

La actitud de la menor de las hermanas Mardones acabó ganando múltiples críticas en redes sociales, en donde incluso acusaron que la historia estaba romantizando la cleptomanía que sufre.

ahí se ve que la javi es una cuica que no cacha na pq imagínate ir a la pintana o a puente alto sola y con ese vestido 💀 #juegodeilusiones — Jota 🦉 (@jotape_63) May 4, 2023

Otra enferma, la Javiera queriendo creerse mafiosa 🙄 #JuegoDeIlusiones — María María (8) (@IsMaryBabe) May 4, 2023

#JuegoDeIlusiones no sé si alguien soñará con ser delincuente, demás que si, pero lo único cierto en que siempre hay personas con parejas que hacen cosas ilegales, y ellos son participes activos, eso no es irreal. — Gabo Figueroa ★ (@Gaburieu) May 4, 2023

Nada más entretenido que seguir al delincuente de tu pololo 🙄🙄, no sé Javiera, ponte hacer collares o pulseras #JuegoDeIlusiones — Ally González 🌸🍒 (@AllyGonzalez13) May 4, 2023

Quizás Javiera nunca fué cleptomana y sólo lo usaba de excusa para robar 🤔🤷🏻‍♀️😒#JuegoDeIlusiones — Natalia (@NatoZV_5) May 4, 2023

Weon, están romantizando la cleptomanía csm ☠️👽 #JuegoDeIlusiones — tuittero bohemio ❁ (@humanopromiscuo) May 4, 2023

Javiera queriendo ser parte del negocio de Joaquín porque "siempre fué su sueño"…🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️😒😬#JuegoDeIlusiones — Natalia (@NatoZV_5) May 4, 2023

la javi en cada capítulo se pone más weona, típica mina cuica que se cree mala pq los papitos siempre la salvan 🙄 #juegodeilusiones — Jota 🦉 (@jotape_63) May 4, 2023