Tras varios capítulos de expectativas, finalmente en el episodio de este jueves de La Ley de Baltazar, Antonia leyó la carta dejada por su madre Paula, donde se revela la verdad de la adopción de Lucas, el hijo de su hermana Margarita.

El personaje de Daniela Ramírez finalmente se llenó de valor y se enfrentó al secreto que su madre se llevó a la tumba. Sin embargo, este no dejó conforme a los seguidores de la teleserie, tal como se manifestaron en redes sociales.

Cabe recordar que la teoría que circulaba entre los fanáticos de novela era que Antonia, Mariano y Gabriel no eran realmente hijos del personaje de Francisco Reyes y que por ende el único hijo legítimo de Baltazar era Lucas y era eso efectivamente lo que esperaban que se develara en la carta.

Pero finalmente se supo que el único rol de Paula fue interferir en la potencial relación de Margarita y Baltazar, razón por la que la madre de Antonia le pidió a su tía que ayuda, lo que presuntamente habría impactado en que la exreligiosa diera en adopción al niño, lo que efectivamente sucedió y separó por años a los personajes de Amparo Noguera y Reyes.

Debido a esta para nada sorpresiva declaración, los internautas reaccionaron decepcionados y hasta enojados en redes sociales.

Por favor digan que la carta tiene un pd: me embarazare de mi vecino para que Baltazar no me deje 🙌 #LaLeyDeBaltazar

— im_cate (@catedrymsdale) March 17, 2023