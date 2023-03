James Corden vivió uno de los mejores capítulos de su programa de TV, "The Late Late Show", gracias a la participación del cantante puertorriqueño, Bad Bunny en el espacio llamado Carpool Karaoke. El artista urbano reveló el origen de su nombre artístico, enseñó lucha libre al conductor y cantó a todo pulmón el tema "Break Free" de Ariana Grande.

El popular cantante puertorriqueño Bad Bunny tuvo una destacada participación en el espacio Carpool Karaoke del programa de televisión “The Late Late Show” de James Corden en Estados Unidos, donde se vio evidentemente emocionado al cantar una canción de Ariana Grande, hablar del origen de su nombre artístico y de su admiración por la lucha libre y la WWE.

La participación del artista urbano recorriendo las calles de Los Ángeles fue una de las más vistas en la historia del programa, con 2,1 millones de reproducciones en línea a tan solo 1 día de su emisión.

La participación de Bad Bunny en el Carpool Karaoke junto a James Corden

Bad Bunny y James Corden comenzaron su recorrido por la ciudad cantando reconocidas canciones del artista, como “Dákiti”, “I Like It” y “Tití me preguntó”, en el Carpool Karaoke, segmento recurrente del programa de TV, “The Late Late Show“.

Durante el viaje, el cantante, de nombre real Benito Martínez, reveló algunos detalles sobre su vida personal, como el origen del nombre artístico Bad Bunny. “Quería ser este tipo de artistas que no revelan su identidad (…) Nunca quise ser tan famoso, pero solo dejé que fluyera todo”, afirmó.

Igualmente, agregó que un conejo “no importa qué tan malo sea, se sigue siendo tierno. Ese soy yo, soy un buen tipo, soy tierno”.

La emoción de Bad Bunny al cantar “Break Free” de Ariana Grande

Uno de los momentos más destacados del Carpool Karaoke, fue cuando sonó la canción “Break Free” de Ariana Grande dentro del auto y Bad Bunny se vio evidentemente emocionado.

“Creo que es la canción en inglés que más me sé la letra, porque me gusta la música en inglés, pero nunca”. Hasta ahí llegó la explicación del puertorriqueño a James Corden, ya que no pudo aguantar y cantó a todo pulmón el mencionado tema.

También se mostró efusivo al entonar la canción “As It Was” de Harry Styles en el espacio de “The Late Late Show“.

Su participación en WrestleMania y lucha libre con Rey Mysterio

Otro de los puntos altos del programa no se vivió arriba de un auto paseando por las calles de la ciudad, sino que arriba de un ring.

Luego de que Bad Bunny revelará cómo se gestó su participación en diferentes espacios de la empresa de entretenimiento WWE, incluyendo WrestleMania 37, el cantante le ofreció al conductor, enseñarle a luchar.

Así, ambos llegaron hasta un ring, donde la estrella de lucha libre, Rey Mysterio se enfrentó de manera amistosa a Corden.

Mira el capítulo completo del Carpool Karaoke con Bad Bunny y James Corden, aquí: