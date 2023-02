Luego de un exitoso paso por Saturday Night Live, Pedro Pascal estuvo en el talk show, The Graham Norton Show en la televisión inglesa, donde compartió con la premiada actriz Helen Mirren. En el espacio, el chileno habló de su éxito profesional tras protagonizar "The Mandalorian" y "The Last Of Us", además de casi darse un beso con la mencionada intérprete.

Pedro Pascal: El paso del “daddy” por The Graham Norton Show

Tras un exitoso paso por el programa de comedia estadounidense, Saturday Night Live, Pedro Pascal estuvo en el talk show The Graham Norton Show, el que se transmite por el canal inglés, BBC.

En el capítulo, el conductor le dijo “De repente te convertiste en el rey con The Mandalorian y The Last of Us”. ¿Has disfrutado esta atención tan rápida?”, a lo que le mostró varias reacciones en Twitter, donde tratan al intérprete de “daddy” (papito, en español).

Ante esto, Pascal, con mucho humor, respondió que “estoy tratando de entenderlo. Dicen esto de ‘daddy’ o algo así. Yo en verdad soy un ‘saddie’ (tristón)”, bromeó junto a las risas de los demás.

Pedro Pascal y su casi beso con Helen Mirren

Más tarde, cuando los invitados hablaban de la desconexión que sienten con algunos términos usados por los jóvenes, el actor habló de uno que consiste en cambiar de dirección el rostro cuando se van a saludar, el “swerve”.

Para ejemplificarlo, Pedro Pascal y la reconocida actriz inglesa, Helen Mirren, hicieron la mímica del “casi beso” en el programa The Graham Norton Show.