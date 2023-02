El conductor de televisión Leo Caprile comentó los cambios que ha tenido el mundo de la televisión y el espectáculo, asegurando que durante el apogeo de su carrera vio actos como “nepotismo, prepotencia, maltrato”.

Caprile, que fue un nuevo invitado al programa Juego Textual, donde reflexionó sobre algunos chistes y bromas que realizó en televisión, donde incluso afirmó que la mujer era tratada como un objeto, apuntando que él y la televisión cambiaron.

“Yo cumplí 63 años hace semana y media. Y me crié en un país homofóbico, de tiranía, en un país de odio (…) Me arrepiento de no haber estado un paso más adelante culturalmente, pero lo importante es que yo y la televisión avanzamos”, mencionó.

Así, fue consultado si veía otros focos en donde el mundo de la televisión acabó evolucionando con el paso de los años. “Se notaba en el autoritarismo del que estaba un poco más arriba”, recordó entonces.

“En este mismo estudio, o en el de al lado, no recuerdo bien, yo vi abuso de esa televisión antigua”, lamentó.

“Había nepotismo, prepotencia, maltrato, había directores y productores que eran unos hijos de puta (sic), malditos, y les gustaba castigar a la gente. Hoy en día eso es imposible, hoy día tú levantas la voz, pones una denuncia”, aseveró.

Respecto a estas acciones, Caprile afirmó que “yo tomé la lección al revés, como en el judo. Un gran amigo mío, que se llama Martín Cárcamo, cuando era pollo, lloró conmigo”.

“Le di consejo, lo apañé y él me escuchó. Todo el tiempo él se acuerda de eso y lo digo con orgullo, lo mismo va a pasar con Sergio (Lagos)”, aseguró.

En esa rama, destacó que “el que está más arriba no saca nada si no deja algo”.

Ante sus palabras, el animador del espacio, Sergio Lagos, quiso dedicar unas palabras a Caprile, mencionando que “para mí, el principal referente de las personas que admiro, quiero y le tengo un cariño entrañable, es este caballero”.