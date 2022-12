Muchas veces la televisión pasa a ser parte de la vida diaria de las personas, siendo una compañía más en el hogar. Es así como en múltiples ocasiones muchos no se dan cuenta de lo que puede cambiar al estar viéndola continuamente.

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió en 2020 y 2021, este 2022 hubo cambios impactantes en cada canal de televisión y la grúa televisiva parece haber vuelto dispuesta a reconstruir su fama, llevando rostros de un canal a otro e incluso, dejando algunos fuera de la pantalla.

¿Después del COVID está el talento?

Luego de años sumergidos en la pandemia y la protección sanitaria, a finales de 2021 comenzó a surgir, de forma tímida, el regreso de los programas de entretención. Así, el 2022 tuvo sus protagonistas en su primer semestre: los programas de talentos.

Mientras que Canal 13 conquistó al público con Aquí se Baila, TVN hizo lo suyo apelando a la nostalgia con Talento Rojo, que acabó siendo similar a los clásicos programas de talento más que al formato original del programa.

Asimismo, CHV partió su año con The Voice y Mega hizo lo suyo con El Retador, con cada canal ofreciendo las competencias entre diferentes talentos para probar lo mejor de sí.

Sin embargo, así como tuvieron su boom en el primer semestre, actualmente solo se puede ver un espacio de talento en el horario prime: Yo Soy, que en su octava temporada busca encontrar al mejor imitador.

Adiós a Verdades Ocultas: el fin de un hito

En junio, y tras casi cinco años de emisión, un salto temporal y una pausa por la pandemia, la popular teleserie de Mega, Verdades Ocultas, dijo adiós.

La ficción se extendió por un total de 1128 episodios, que se emitieron desde 2017 hasta el 22 de junio de 2022, por lo que se considera la teleserie más larga en la historia de la televisión chilena.

El episodio definitivo dejó una serie de hitos, marcando un final abierto para los villanos Gaspar y Mateo, la unión definitiva entre Rocío y Tomás, además de un final agridulce para Martina y Cristóbal, quienes se fugan de la justicia juntos.

El regreso de los programas de conversación

Si bien los programas de conversación han marcado su permanencia en CHV con sus éxitos Podemos Hablar y La Divina Comida, en este 2022 la idea de ver a famosos hablar de sus vidas presentó un nuevo peak de popularidad en el último semestre del año.

Así, en TVN llegó Buenas Noches a Todos, donde el periodista Eduardo Fuentes conversa sobre la vida de diferentes rostros nacionales y Urbanos, donde María Luisa Godoy comparte con diferentes artistas chilenos, con quienes muestra parte de su vida.

Otro canal que quiso apostar por los programas de conversación fue Canal 13 que, junto a su nueva temporada de Socios a La Parrilla, quiso traer de regreso el extinto Acoso Textual, esta vez llamado Juego Textual. El programa, diferente a su antecesor, se caracteriza porque los invitados comparten sobre diferentes historias y anécdotas que vivieron.

La llegada y partida de los programas de concursos

Aunque prometían ser las nuevas apuestas para la tarde, CHV y Canal 13 quisieron seguir la tendencia de Mega y pusieron a dispocisión Minuto para ganar y La Puerta Millonaria, espacios en donde personas realizaban una serie de pruebas para lograr un millonario premio.

Sin embargo, ninguno de los proyectos prosperó. El programa de Cristián Sanchez en Canal 13 siempre fue pensado para tener una duración de cuatro semanas y el contrato del animador era por ese determinado periodo de tiempo.

Por otro lado, el espacio Minuto para ganar, que era animado por Jean Philippe Cretton, salió del aire a fines de mayo, luego de diversos cambios de horario y con algunos capítulos pendientes por emitir.

“Fue una salida abrupta (…) No cumplió los objetivos y se sacó de pantalla”, dijo Cretton entonces.

Margot Kahl vuelve a TVN

Tras 20 años, en agosto se confirmó el regreso a la televisión de la recordada comunicadora Margot Kahl, quien estuvo a cargo de la conducción del Buenos Días a Todos entre 1992 y 2002.

Así, en octubre de este año oficializó su participación en TVN con el estreno de Hoy se Habla, espacio que comparte con María Elena Dressel, Yamila Reyna y María José Castro, mejor conocida como Lady Ganga.

Allí, las cuatro conductoras informan y charlan sobre los temas que marcan la pauta nacional, donde cada una muestra su diferente postura.

Huelga en La Red

Pese a que La Red inició el 2022 con programas que acababan dando de qué hablar como Mentiras Verdaderas, Hola Chile, Pauta Libre, Así Somos y más, la señal se sumergió en una profunda crisis en junio de este año con un paro de trabajadores.

La huelga, que se extendió por más de tres meses tras la acusación de no pago de cotizaciones a sus trabajadores, significó la desaparición de todos sus programas y el inicio de una parrilla 100% envasada.

El canal se mantuvo así hasta finales de septiembre, donde volvieron solo dos programas: Hola Chile y Mentiras Verdaderas; mientras se esperaba un posterior regreso del resto de los espacios. Sin embargo, tres meses después se repitió la historia.

A mediados de diciembre, el canal llamó la atención por transmitir momentos de sus programas de otros días, debido a que, nuevamente, se paralizaron las grabaciones de todo programa por “problemas internos”.

La crisis parece aumentar ante los rumores de que, a partir del 31 de diciembre, la señal podría perder a todos sus rostros, luego de que las negociaciones para seguir en el canal hubieran cesado.

TV+ y el fin de Me Late

Se fue de un día para el otro, literalmente. El sábado 15 de octubre, un comunicado comenzó a circular en medios nacionales: el programa de espectáculos Me Late había llegado a su fin, a su vez que anunciaban la salida de Daniel Fuenzalida de la señal.

“Esto me tomó absolutamente de sorpresa, todavía estoy un poco choqueado, estoy impactado, no se me dieron las razones claras de por qué se acabó”, declaró un emocionado Fuenzalida. Asimismo, sus panelistas también criticaron el hecho.

Asimismo, los dos espacios que utilizaba el programa de espectáculos fueron reemplazados por Sígueme y te Sigo, con Francisco Kaminski en la animación, y Tal Cual, con Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

La salida del espacio resurgió esta semana luego de que TV+ anunciara la salida de Más Vivi que Nunca de la señal, programa que acabó este viernes. Así, en una transmisión en vivo junto a Daniela Nicolás, Daniel Valenzuela criticó el fin del espacio.

“Los resultados nos avalaban, era uno de los dos programas más vistos del canal (…) Esto tiene su génesis desde Me Late, un programa que le iba muy bien. Es así de claro: el canal hizo una apuesta por programas que no iban a conectar con el público, por programas absurdos”, apuntó.

El regreso de la grúa televisiva: ¿Quiénes se fueron o cambiaron de canal?

Angélica Castro

En febrero del 2022, la animadora de televisión informó que no había sido notificada de parte de Canal 13 respecto a su continuidad en Aquí Somos Todos, programa que condujo desde septiembre de 2021.

“Debo seguir avanzando con mi futuro personal y proyectos laborales. Hoy, tanto canal 13 como yo, quedamos en libertad de acción”, escribió en sus redes sociales.

Desde entonces, Castro se ha dedicado de lleno a sus redes sociales, donde realiza lives semanales donde habla con diferentes famosos.

Priscilla Vargas y José Luis Repenning

Aunque ambos salieron en fechas diferentes, la dupla televisiva dio de que hablar en 2022 debido a los múltiples rumores en su entorno. Todo partió con la salida de Vargas de Meganoticias para conducir el ahora extinto Aquí Somos Todos en Canal 13 durante marzo.

Así, mientras crecían las especulaciones de Repenning siguiendo a su amiga personal al canal de televisión, Vargas contempló el fin del espacio solidario, quedando por unas semanas sin proyectos en la señal.

En septiembre de 2022, Mega confirmó la salida de Repenning de su señal, a lo que, en pocas semanas, el periodista se sumó a las filas del canal de Vargas. Actualmente, la dupla anima el matinal Tu Día.

Karen Doggenweiler

Luego de que múltiples rostros dijeran abiertamente que la periodista Karen Doggenweiler estaba siendo “desaprovechada” en la señal de TVN, la profesional decidió despedirse del canal tras 31 años.

Su salida llegó de sorpresa, en especial porque estaba próxima a estrenar su propio programa prime Famosos a Clases, espacio que hoy conduce Ivette Vergara. En los primeros días de octubre, Doggenweiler debutó como animadora de Mucho Gusto en Mega.

Gonzalo Ramírez

En septiembre de 2022, el periodista Gonzalo Ramírez se despidió de TVN luego de 22 años en la señal. Entre lágrimas y en el matinal Buenos Días a Todos, el comunicador contó quiso tomar un nuevo rumbo en su carrera ¿El motivo? Su arribo al área de prensa de Mega.

Su salida de TVN no quedó exenta de comentarios al concretarse pocos días después de la salida de Karen Doggenweiler.

Carolina Escobar

Dos semanas después de la salida doble, la periodista Carolina Escobar también quiso dar un paso al costado de Buenos Días a Todos y TVN.

Tras 9 años en la señal, múltiples rumores circularon sobre su salida pero, en conversación con BioBioChile, aseguró que decidió dejar la televisión para dedicarse a sus estudios y otros proyectos lejos de la pantalla.

Mirna Schinder

A finales de septiembre, Canal 13 confirmó que Mirna Schindler dejaba la estación y, por consiguiente, ya no sería la animadora del matinal Tu Día.

En conversación con BioBioChile, la periodista lamentó su despido.”Siempre entendí que desde el momento en que ellos decidieron cambiar a las conductoras por una pareja de conductores, evidentemente se venía un nuevo proceso, lo entendí y lo asumí”, aseguró.

“Quizás pequé de ingenua en creer e imaginar, pero porque también se me dijo que no me iban a despedir, en que yo podía quedarme ya fuera como panelista o en alguna otra área del canal”, dijo entonces.

Raquel Argandoña

Aunque estuvo por meses fuera de la pantalla, en los primeros días del 2022 se confirmó que Raquel Argandoña no regresaría a Canal 13. Desde el canal, aseguraron que el vínculo laboral entre ella y la señal “llegó a término el 31 de diciembre”, sin mayores detalles.

Así, Argandoña estuvo lejos de la televisión por meses hasta su arribo a TV+, donde conduce Tal Cual, programa en horario prime que fue en reemplazo a Me Late Prime.

Federico Sánchez y Marcelo Comparini

Luego de ser icónicos rostros de Canal 13 con su popular programa City Tour, el arquitecto, académico y conductor de televisión, Federico Sánchez y el periodista Marcelo Comparini fueron confirmados para ser parte de un nuevo programa cultural de TVN.

Específicamente, Sánchez llegará junto a su productora, donde trabaja Comparini, a realizar diferentes espacios para renovar la parrilla cultural de la señal pública.

Eduardo Fuentes

En medio de la complicada huelga de La Red, el periodista Eduardo Fuentes renunció a la señal, con la idea de que, al ser uno de los rostros mejor pagados, se alivianaría un poco la crisis económica de la señal.

Así, dos semanas después, se confirmó su llegada a Televisión Nacional de Chile, donde debutó en Buenos Días a Todos con apariciones especiales y logró su propio programa: Buenas Noches a Todos. Actualmente es uno de los rostros de la señal.

Ivette Vergara

Tras años lejos de la televisión, y frente a la salida de Karen Doggenweiler, Ivette Vergara llegó hasta TVN tras 10 años lejos de la señal. Así, la comunicadora asumió la conducción de Famosos a clases, además de plantear la llegada de próximos proyectos.

Vergara también animará el Festival del Huaso de Olmué en compañía de Eduardo Fuentes, evento que está programado entre el 19 y 22 de enero.

Equipos de Me Late y Más Vivi que Nunca

Tras el fin de ambos programas, diferentes rostros quedaron, hasta el momento, lejos de la pantalla chica. Pese a que Daniel Fuenzalida apareció en diferentes programas, el comunicador afirmó que se encuentra negociando el regreso de Me Late por parte de otro canal.

Asimismo, Vivi Kreutzberger despidió el programa Más Vivi que Nunca y, hasta el momento, se desconocen los proyectos televisivos tanto de Kreutzberger como de sus panelistas.

Por otro lado, quien fue panelista de Me Late, Andrés Caniulef, llegó hasta Mega, donde se desempeña como panelista en Mucho Gusto.