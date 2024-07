El más joven del Team Chile: Diego Parra debutó en los JJOO, pero no clasificó en el Tiro al blanco

El joven integrante del Team Chile, Diego Parra, de tan solo 16 años, tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la disciplina de Tiro al blanco, específicamente en la categoría de Pistola de aire 10 metros. A pesar de no lograr clasificar entre los primeros 8 puestos, demostró su potencial al alcanzar los 568 puntos y ubicarse en el puesto 27 de 33 competidores. En una entrevista con CHV, Diego expresó su descontento con su actuación, atribuyendo parte de las dificultades a la presión, intensidad y calor acumulado en Chateauroux durante la competencia. A pesar de esto, el joven promete seguir adelante y asegura que esta no será la última vez que participe en unos Juegos Olímpicos.

