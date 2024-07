DC Studios lanzó este viernes el primer tráiler de Creature Commandos, la primera serie ambientada en el nuevo universo cinematográfico de la “Distinguida Competencia” de Marvel.

Bueno, en cierta forma, porque como ya hemos explicado, es bastante complicado delimitar en qué punto comienza realmente la nueva continuidad. Pero sí es cierto que será la primera producción bajo el mando de James Gunn, quien llegó a encabezar DC Studios junto a Peter Safran gracias a sus éxitos en Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad.

El nuevo tráiler parece ser así una continuación de su historia con el “Escuadrón”, revelando el motivo por el cual Amanda Waller (Viola Davis) debe ahora acudir a “monstruos” para formar el equipo.

Asimismo, aprovecha de presentar a los integrantes, incluyendo al general Rick Flag Sr. (Frank Grillo), padre del coronel Rick Flag Jr. (Joel Kinnaman) que vimos en las anteriores entregas.