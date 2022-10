En conversación con BioBioChile, la comunicadora abordó el término de su ciclo en la señal de Luksic, reconociendo que la tomó por sorpresa.

“Nunca es grato que te despidan. Nunca. Te mentiría si te dijera que estoy saltando en una pata. Creo que pasan varias cosas. Siempre entendí que desde el momento en que ellos decidieron cambiar a las conductoras por una pareja de conductores, evidentemente se venía un nuevo proceso, lo entendí y lo asumí”, comenzó señalando.

“Pero también estaban los estudios de opinión encargados por el canal, en los que yo estaba muy bien valorada en los atributos que para mí, y para cualquier periodista, son importantes: objetividad, credibilidad, información”, agregó.

“Me parecía que yo era un activo para el canal por lo tanto quizás pequé de ingenua en creer e imaginar, pero porque también se me dijo que no me iban a despedir, en que yo podía quedarme ya fuera como panelista o en alguna otra área del canal”, enfatizó.

“Básicamente lo que me pilló un poco volando bajo fue esta idea de ‘sabes qué, queremos aprovechar tus virtudes como periodista’. Eso fue algo que no me lo esperaba. Pensé siempre que podía quedarme como panelista y de alguna manera eso estaba implícito pero algo cambió al final que hizo que esa decisión se descartara, por razones que desconozco”, contó.

“Los procesos tienen que madurar y cuando tú tomas decisiones tan apuradas, en menos de un año, evidentemente no dejaste que el proceso madurara. Sin perjuicio de eso, ellos pueden tomar la decisión de querer cambiar a los conductores y eso me parece legítimo”, sostuvo. Pese a esto, admite que su salida la sorprendió.

“A mí me choca el hecho de que me hayan sacado de manera tan brutal, porque desde el punto de vista de lo que es lógico, no parece lógico pero lamentablemente en la televisión no todo es lógico. Hay decisiones que escapan de la lógica, que corren por otro carril y que a mí me cuesta mucho entenderlas”, enfatizó.

“Soy una periodista de actualidad, fui llamada en ese entendido, a mí no me invitaron a participar de un matinal, me invitaron a participar de un programa de actualidad. Si ese programa de actualidad derivó en un matinal, bueno, lo entiendo. Pero quiero volver a la actualidad, eso es lo que yo hago”, remarcó.

En cuanto al futuro, Schindler dice que tiene pensado retomar sus columnas además de tener intenciones de retomar la radio. “Me gustaría volver a hacer radio, porque la radio es un espacio en donde me sentía más protegida, más cuidada, es un espacio de mucho más confort. La televisión es demasiada exposición”, reconoció.

Finalmente, la comunicadora dedicó palabras de agradecimientos para el que fuera su equipo en la señal de Luksic.

“Lo que pasó, pasó. Agradezco al equipo, porque el del matinal es un tremendo equipo. Agradezco todo lo que pude aprender durante estos meses, no es tiempo perdido. Aprendí un nuevo oficio y esto quedará, y si se puede aprovechar en otro lugar, fantástico. Si no, habrá que buscar otros caminos, la vida continúa y hay cosas peores en la vida”, concluyó.