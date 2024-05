Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La pizzería Napoli on the Road en Londres se coronó como la mejor de Europa en 2024, seguida por Sartoria Panatieri de Barcelona en la segunda posición, en la gala de los 50 Top Pizza Europa. La lista excluye a Italia, con España como el país mejor representado. La filosofía y el trabajo con productos locales fueron destacados por los premiados, incluyendo a Via Toledo Enopizzeria de Viena en el tercer lugar. Otros reconocimientos especiales se otorgaron, como Mejor Pizzero del Año y premios por sostenibilidad. La ceremonia reveló las 50 mejores pizzerías de Europa, con la próxima gala para anunciar las 100 Mejores Pizzerías del Mundo en Nápoles y las mejores pizzerías de Estados Unidos en Nueva York.