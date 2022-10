La periodista no dejó pasar que se le acusara de desvalidar el movimiento No + TAG, hecho que la propia Álvarez quiso aclarar al aire.

Un tenso momento vivió la periodista Monserrat Álvarez la mañana de este lunes cuando fue increpada por el dirigente de la agrupación No + TAG, Andrés Alarcón, hecho por el cual la misma comunicadora se defendió y desmintió las acusaciones.

Todo ocurrió en el matinal Contigo en la Mañana de CHV, donde el espacio estaba cubriendo una serie de movilizaciones, mostrando cómo un grupo de desconocidos prendieron barricadas para evitar el tránsito.

Entonces, entre los comentarios del periodista Luis Ugalde y los conductores del espacio, Álvarez expresó su desconfianza de que aquellas personas que realizaron estas acciones fueran, efectivamente, de la agrupación No + TAG, pese a portar sus banderas.

Fue así que minutos después Ugalde dio cuenta de que estaba presente Alarcón en el lugar, por lo que quiso preguntar si sabía algo respecto a los grupos que hicieron barricadas.

“Yo quiero ser claro, en especial con Monserrat. Me llegaron unos comentarios que estaba desvalidando la movilización de No + TAG y metiéndonos a todos al mismo saco con respecto esta quema de neumáticos, que no está relacionada con nosotros”, comenzó diciendo.

Sin embargo, a su vez, Álvarez también habló, mencionando molesta: “Al revés, mi querido. Andrés escuchó todo al revés. Defiéndeme, Lucho, porfa. Tenga cuidado con las fake news”.

En eso, Ugalde trata de explicar a Alarcón lo que ocurría en el programa, sin que se lograra entender lo que menciona, debido a que Álvarez continúa hablando.

“Es totalmente lo contrario a lo que escuchó. Dile por favor que lo primero que dije es que yo pensaba que se trataba de un grupo de descolgados que no tenían nada que ver en cómo han protestado la gente de No + TAG, así que Andrés, tenga cuidado con las fake news”, mencionó.

La explicación de Monserrat Álvarez sobre movimiento No + TAG

Ante los comentarios de ambas partes, Ugalde opta por entregar su retorno al entrevistado, para que la conductora y el dirigente puedan hablar directamente.

“Andrés, te quiero decir que tú escuchaste justamente todo lo contrario a lo que yo dije, por eso hay que tener cuidado con lo que uno informa y con lo que escuchas”, comenzó diciendo Álvarez.

Así, la comunicadora continuó: “Lo primero que dije yo, es que este grupo, que había instalado barricadas en la carretera, era probablemente un grupo de descolgados, porque ustedes, como movimiento, nunca han puesto barricadas ni bloqueado el tránsito de manera violenta”.

“Te pido que, por favor, en vez de increparme a través de las cámaras, te informes bien”, aseveró, a lo que el vocero, más calmado, quiso agradecer la aclaración.

“En ninguna oportunidad quise increparte como planteaste tú. Solamente aclarar el comentario que me llegó. Siempre es bueno aclarar las cosas para dar la explicación”, aseguró Alarcón.

De todas formas, Álvarez no ocultó su molestia, encarando al entrevistado. “Lo primero que dijiste frente al micrófono fue en mi contra. Como dirigente hay que ser responsable al dar a conocer noticias”, cerró Álvarez para luego seguir con la entrevista.

El momento no pasó desapercibido en redes sociales, donde compartieron el momento.