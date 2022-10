Durante la noche del miércoles, el noticiario CHV Noticias dio a conocer un reportaje sobre el acoso en redes sociales en donde la actriz Daniela Ramírez, se refirió al acoso sexual virtual que sufre desde 2019 por parte de un arquitecto y empresario.

“La situación que he estado viviendo durante los últimos tres años es muy, muy terrible“, comenzó diciendo en el noticiario, apuntando a que vive con “la sensación constante de vulnerabilidad, de ansiedad y por sobre todo, inseguridad”.

Según consigno BioBioChile en septiembre de este año, la intérprete de La Ley de Baltazar sufre hostigamiento en redes sociales desde 2019 por parte de un arquitecto.

Si bien todo inició con una carta en donde expresaba su admiración por Ramírez, poco a poco la situación fue evolucionando y la actriz comenzó a recibir videos y fotografías de alto contenido sexual.

Pese a que la intérprete bloqueó al usuario, este llegó a crear más de 10 cuentas diferentes para continuar con el contacto de la protagonista de Amanda.

Las acciones legales de Daniela Ramírez contra el acoso

Originalmente, Ramírez se había querellado con el sujeto, acción que logró que el hombre dejara de contactarla en redes sociales. Sin embargo, luego de que el caso fuera sobreseído, el acoso volvió.

Es por esto que la defensa de Ramírez se enfocó en la sensación de vulnerabilidad de la intérprete, solicitando un recurso de protección contra una serie de prácticas constituyentes una figura de hostigamiento, persecución, amenazas, acoso sexual y más.

Así, la Corte de Apelaciones de Santiago dio una orden de no innovar. Esto significa que, mientras no se resuelvan las acciones legales e investigaciones correspondientes, el presunto acosador no podrá tomar contacto o acercarse a Ramírez.

“Realmente a veces digo que tuve suerte de poder hacer algo judicialmente, pero quizá cuántas niñas sufren este tipo de acoso y que afecta directamente sus vidas”, lamentó.

“Me quedo un poco más tranquila sabiendo que la justicia se puso de mi lado y que dio orden de no innovar, para que este hombre no pueda acercarse ni pueda comunicarse conmigo desde ningún tipo de medio”, añadió la intérprete.

Asimismo, la actriz premiada en los Premios Platino aseguró que la medida “puede ser un gran precedente para que muchas mujeres que sufrimos este tipo de acoso y hostigamiento constante tengan algún tipo de protección”.