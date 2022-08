Durante la noche del sábado, la ex Primera Dama, Marta “Martita” Larraechea, conversó con Francisco “Pancho” Saavedra en el programa de Canal 13 Te Paso a Buscar. Ahí, hablando de diferentes aspectos de su vida, la esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle conversó sobre el puesto de la “Primera Dama”.

Específicamente, Larraechea se encontraba participando en el juego “El Colgado”, donde la primera palabra acabó siendo “Irina”, en referencia a Irina Karamanos, cientista social que es pareja del Presidente Gabriel Boric.

“No soy ni primera, ni tampoco soy dama”, recordó Saavedra en la conversación, citando a la profesional en el programa Las caras de La Moneda durante marzo de este año.

“¿A usted le gustaba que le dijeran primera dama?”, le preguntó el animador de Canal 13, apuntando al cargo que ella ostentó entre 1994 y el año 2000, cuando su marido era Presidente.

“Es tan subjetiva la cosa. Mira, desde la época de la señora Leonor (Oyarzún de Aylwin) trataron de suprimir el Primera Dama”, comentó entonces.

“Una dice: ‘¿por qué voy a ser más que el resto, si nadie me eligió?’. Si solo era la señora del Presidente. Ese era mi título”, recordó Larraechea.

Fue entonces que profundizó en el esfuerzo de diferentes esposas de mandatarios por evitar ser llamadas “primeras damas”, asegurando que la esposa de Patricio Aylwin “en sus carpetas nunca firmó como Primera Dama”.

“Pero donde iba le decían Primera Dama. Después vine yo y pasó lo mismo”, aseguró. “No hubo caso, yo le decía a los locutores de las radios ‘digan que solo soy la señora del Presidente’, pero no. (Decían) ‘ahí viene la Primera Dama…"”, lamentó.

De acuerdo a quien impulsó la creación del Museo Interactivo Mirador (Mim), su sucesora, Luisa Durán, esposa de Ricardo Lagos, también hizo sus esfuerzos para dejar atrás dicho título, pero “era una pelea perdida”.

“Todas las esposas, desde la señora Leonor hasta la Luisa, que yo me conste, peleábamos contra los molinos de viento, porque el título ya está”, lamentó.

Irina Karamanos y el título de Primera Dama

En marzo de este año, Irina Karamanos aclaró su rol en el gobierno que encabeza su pareja. Entonces, aseguró que “me propuse cambiar un espacio. No me identifico mucho con el rol de primera dama, pero sí con cambiar ese espacio. Bueno, no soy ni primera ni dama”.

Fue así que en junio de este año se renombró el “Gabinete de la Primera Dama” a “Gabinete de Irina Karamanos”. Sin embargo, tras recibir diversas críticas en redes sociales y desde el mundo político, el Gobierno optó por el nombre de “Coordinación Sociocultural” para el departamento liderando por la pareja del presidente Boric.