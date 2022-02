No importa cuánto intentó disimular, la jurado Francisca García-Huidobro pudo notar que algo no estaba bien en el nuevo episodio de Aquí se Baila. Y es que la modelo Betsy Camino reveló en el programa que fue víctima de estafa con el dinero que iría a su emprendimiento.

Camino protagonizó el primer enfrentamiento de baile contra Valentina Roth, pero fue en el momento en el que los jueces tuvieron que calificar las coreografías que contó su relato.

“Perdónenme lo cahuinera”, dijo de inmediato García-Huidobro. “¿Le pasa algo hoy? La noto medio tristona, media bajada de ánimo”, señaló.

“La verdad es que no tenía ni deseos de venir a trabajar hoy”, comentó Camino con la voz quebrada, a lo que la ex Primer Plano preguntó la razón.

“Por cosas de la vida y exceso de trabajo, que agradezco muchísimo, no me puedo hacer cargo de todos mis proyectos. Por eso tengo que encomendar tareas para poder estar en las cosas televisivas al cien por ciento”, comenzó diciendo.

“Todo lo deposité en una persona que me traje de Colombia, mi asistente, quien recogió sus maletines de mi casa sin avisarme, con dinero, con mis tarjetas”, reveló.

Ante la reacción del jurado y sus compañeros, la modelo cubana aseguró que la situación “es muy fuerte, porque le abrí las puertas de mi casa, donde está mi bebé (su sobrino)”.

Además, incluso en un intento de saber la razón de su partida, esta persona “no me contesta los mensajes, no me dice nada. Tenía todo el control de mi salón al 100%. Mi otra socia está de compras en Colombia haciendo las alianzas para traer productos. Y yo estoy completamente sola”, lamentó.

Camino se encuentra construyendo su propio salón de belleza, y por motivos como el programa de baile y los negocios de su socia, actualmente no cuenta con nadie que pueda administrar aquel proceso.

“Llegaron los muebles de mi local y nadie pudo recibirlos, todo estaba tirado en la calle”, contó, para luego explicar que “estoy dando toda mi inversión, es mucha plata que estoy poniendo ahí”.

“Es mi sacrificio. Me da pena con mi familia, me da vergüenza porque metí una extraña a mi casa”, expresó entre lágrimas.

“Vergüenza usted no debería sentir nunca”, le dijo Fran García-Huidobro a modo de consuelo. “Nunca es culpa del que confía, siempre es culpa del que abusa de la confianza”, añadió para luego poner a su disposición sus redes sociales en caso que lo necesite.

Por su parte, el animador de Aquí se Baila también expresó su apoyo por la bailarina, asegurando que “cuentas con todos nosotros, con nuestro cariño, nuestros aplausos, con todo”.

Tras el consuelo de su equipo, Camino aseguró que sabía que no estaba demostrando el ánimo de siempre antes del programa, dirigiéndose a sus compañeros: “perdónenme por si les pegué mala vibra, no fue mi intención”.

De igual forma, confirmó al jurado que “no pude dar mi 100%, pero dí lo que pude según mis capacidades. Hoy no puedo más, no pude ni ensayar”.

Ante sus disculpas, García-Huidobro volvió a consolar a la participante, asegurando que Camino “regala tanta energía que de vuelta le va a llegar”.

En redes sociales, por su parte, Betsy Camino aseguró que “no dejaré de ser la persona que soy por malas experiencias”, asegurando que, pese a la estafa, continuará dedicada a su salón.