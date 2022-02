La ex conductora de “Nexo” de ESPN, Camila Stuardo, publicó una sensible noticia sobre su perro. La también modelo anunció hace algunos días que se radicará en México junto a su familia, sin embargo, su mascota ‘Fenix’ no podrá acompañarlos.

Fue hace más de un año que Camila junto a su familia rescataron al animal luego de encontrarlo atropellado.

El lazo que creó junto a él los llevó a protagonizar, incluso, una portada de la revista Mestizos.

Ahora la modelo se tuvo que despedir del can, así lo confesó entre lágrimas en Stories de su Instagram.

“No pasó los exámenes, es más viejito de lo que pensábamos”, dijo Stuardo sobre su perro. “Si lo subo a un avión es muy probable que no llegue vivo a destino, el corazón no le aguanta. Jamás lo haría pasar por una cosa así”, relató a sus seguidores.

Sobre su decisión de entregarlo en adopción dijo: “Al principio fue negación, esto no puede pasar… después pensé que lo debía dejar en un lugar con cariño, donde lo cuiden. Quería que quedara dentro de mi núcleo de amigos, saber que podía hinchar a esa persona y pedirle fotos y videos”.

Por ello Camila Stuardo decidió dejar a su perro con la hermana de una de sus mejores amigas: “Ella vive en Pirque, en una parcela gigante con perros y caballos”, dijo emocionada.

“Esto ha sido súper difícil para nosotros” afirmó, “Me quedo tranquila de haber encontrado el mejor hogar y que quede aquí en mi núcleo más cercano” cerró la modelo.

Más tarde en una fotografía compartida en su Instagram, donde se puede ver a su hija mayor Maite abrazando a Fénix, escribió: “Adoptar será siempre lo mas lindo que hemos hecho en la vida” aseguró, “Estamos tristes, nos duele el alma. Pero priorizar su bienestar es todo, porque cuando amas a alguien debes cuidarlo por sobre tu egoísmo”.

“Mi Fénix seguirá siendo feliz y eso es lo único que nos importa. Gracias a todos por sus mensajes de amor y ánimo” agradeció la modelo.