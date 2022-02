La conductora del matinal de Chilevisión, Monserrat Álvarez publicó en su cuenta de Instagram que se contagió con Covid por segunda vez.

La periodista se encuentra actualmente de vacaciones por lo que lamentó haberse enfermado: “Al fin empezaron las verdaderas vacaciones!! Alcancé a disfrutar UN solo día de playa y sol….hasta que…pasó el covid por aquí”, señaló Álvarez.

El virus no sólo la afectó a ella sino que también a su familia, quienes la acompañaban en su descanso. “Nos tuvo encerrados y a algunos sintiéndose mal…. pero ya estamos repuestos y a gozzaar lo que nos queda!! Igual no puedo negar que me bajonié” (sic), agregó la comunicadora.

Sobre lo último la conductora de televisión aseguró que el contagio fue un tema complejo de llevar y dijo sentirse frustrada: “Uno espera tanto las vacaciones que es bien frustrante cuando no resultan como se imaginó”.

Luego reflexionó sobre cómo la pandemia, y los contagios, han afectado a todos y sobre cómo esto ha convertido a todos en seres más flexibles a la hora de enfrentarse a la adversidad.

“Hemos entrenado la capacidad de adaptación y aprendido que las cosas no siempre resultan como lo planificamos. La vida en tiempos de COVID”, finalizó el post la animadora.

El anterior contagio de la animadora

Anteriormente, en mayo del 2020, la periodista también estuvo contagiada con Covid, esto después de la visita del ex senador Manuel José Ossandón quien acudió al espacio infectado con el virus sin saberlo.

En ese entonces Álvarez dió positivo al test PCR, sin embargo, no manifestó síntomas según informó el propio canal.

Como medida de prevención en ese entonces se aisló a todos los trabajadores que tuvieron contacto con la conductora del matinal “Contigo en la Mañana”.