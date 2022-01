Durante años se ha especulado mucho sobre la carrera de Karen Doggenweiler. Que se va de TVN, que llega a Mega, que no está contenta en la estación pública. Este domingo, la animadora dio un vistazo a lo que podría pasar en su futuro.

La conductora fue invitada del tercer capítulo de Socios de la parrilla de Canal 13, donde habló por un posible cambio a la estación privada.

Fue Francisco Saavedra, uno de los animadores del espacio, quien le preguntó abiertamente sobre la oportunidad de emigrar de TVN.

“Karen Doggenweiler se rumorearon muchas cosas, que te ibas a Mega. Quería preguntarte, seamos claros esta noche, ¿te vas a Mega a conducir el matinal con (Rodrigo) Sepu y (José Antonio) Neme?”, dijo.

“Me encanta Mega, me encantó que promocionaron o dijeron esto de Sepu con Neme, que me caen muy bien y todo, pero no sé si querría estar en la mañana”, explicó.

Saavedra, en tanto, aprovechó la ocasión para promocionar a Doggenweiler como futura animadora del Festival de Viña, que hasta antes de la pandemia estaba en manos de TVN y Canal 13.

“El problema es que si Karen se va de TVN no va a hacer el Festival de Viña y yo quiero que Karen haga el Festival de Viña”, dijo Francisco. “Y juntos”, agregó ella.

“En marzo se va a saber”.

Tras volver a tocar el tema de la animación de Mucho Gusto -actualmente a cargo de Diana Bolocco-, la animadora aseguró que “en marzo se va a saber”.

“Este año también sabrán… en realidad en marzo van a saber… el futuro. Ahí lo van a saber”, sentenció. “Pronto por las pantallas de …”, dijo, sin terminar la oración.

“Por Mega”, completó la oración Jorge Zabaleta, otro de los conductores del espacio. “Es que la vida es muy dinámica Jorge”, cerró.

Recordemos que hace pocas semanas se confirmó que Doggenweiler y Mauricio Pinilla animarán el Festival de Chile, un certamen musical que se llevará a cabo el próximo jueves 3 de febrero.

A su vez, desde TVN anunciaron Buen Finde, un nuevo programa con Doggenweiler, Pinilla y Gino Costa que iría los fin de semana para competir con la edición matinal del noticiero de Mega conducido por Rodrigo Sepúlveda y de CHV liderado por Rafael Cavada.