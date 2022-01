Un detalle en particular de la entrevista de CHV Noticias a Marcianeke no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales.

La noche de este martes Chilevisión Noticias emitió una entrevista con Marcianeke, el cantante que desde hace un tiempo se ha convertido en todo un fenómeno en nuestro país.

En la conversación, que formó parte de un reportaje llamado “Marcianeke: La historia con luces y sombras detrás del fenómeno en Chile”, el artista habló sobre su carrera y sus proyecciones.

“Tengo recién 19 y en cinco años más espero estar bien. Los errores son para corregirlos”, admitió el artista, cuyo verdadero nombre es Matías Muñoz.

En cuanto a su carrera musical, Muñoz admitió que lo ha ayudado a sobrellevar su depresión.

“Es mi refugio, yo siempre he sido bastante depresivo en mis cosas. O vivía de la música o no sabía qué iba a pasar, hasta que me instalé en la música y espero seguir instalándome más. Pero soy bastante frío y seco pa’ mis cosas”, mencionó.

En cuanto a la entrevista en sí, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre quienes seguían la transmisión de CHV.

Y es que por varios pasajes de la conversación, desde la producción del noticiero decidieron añadir subtítulos para que las personas pudieran entender con mayor facilidad lo que decía.

“Alguien sabe qué idioma habla Marcianeke? Me he fijado que siempre le ponen subtítulos”, escribió una de las usuarias en Twitter, mientras que otro añadió: “Mi mamá se puso a leerlos porque dijo que no entendía nada lo que decía”.

Revisa a continuación algunas de las reacciones que dejó en redes sociales la entrevista con Marcianeke.

AL MARCIANEKE LE PUSIERON SUBTITULOS EN LA ENTREVISTA DEL CHILEVISIÓN DUKQKSIWS y mi mamá se puso a leerlos porque dijo que no entendía na lo que decía 😔 — sofi 🌳 (@epiphanypinks) January 5, 2022

En el reportaje de Marcianeke , si no hubiera sido por los subtítulos

No hubiera entendido ni weá — JK. 🐣🐤🐥🐓 🌈🌈 #BoricPresidente 🌳🇨🇱🇨🇱 (@pollojksalinas) January 5, 2022

#ReportajeCHV le pusieron subtítulos a Marcianeke porque no se le entiende ni mierda de lo que habla ajdjajsh — Jonathan Orrego Riq 🌳 (@Jonicu0) January 5, 2022

Y le ponen subtítulos a Marcianeke 🙈 — Otro Felipe (@soyotrofelipe) January 5, 2022

Alguien sabe qué idioma habla Marcianeke? Me he fijado que siempre le ponen subtítulos. 🤷‍♀️👽🤪 — Andrea 2000💚🇨🇱 (@andreacur2000) January 5, 2022

En el reportaje de Marcianeke de CHV le pusieron subtitulos jajsjsjs — Oscar 🌳 (@Edu_BITW) January 5, 2022

A marcianeke le tuvieron que poner subtítulos pa entenderlo. — Carol (@Camara_lenta) January 4, 2022