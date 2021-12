Un tierno momento se vivio durante el matinal Tu Día de Canal 13, cuando las animadoras Mirna Schindler y Ángeles Araya contaron la historia de Berke, un joven turco que viajó hasta Chile para pedir la mano de Florencia, su novia, a sus padres.

“Onur es una alpargata al lado de este chiquillo”, destacó Araya momentos antes de mostrar la historia.

La pareja, tras poco más de un año desde que se conocieron, decidieron casarse, pero por la tradición cultural de Berke, este viajó a Chile para pedir la mano de su novia a sus suegros.

El joven extranjero tuvo que pasar por una travesía que por momentos, acabó en drama. Esto porque, debido a los retrasos en el vuelo, su examen PCR se venció en el camino. Pese a que se expiró por tres horas, se le negó el acceso al país.

“Él no habla español, su nivel de estrés es gigante”, comentó en la nota Florencia. Tras estar varado, finalmente pudo ingresar al país y habló con el programa matutino de su relación internacional.

Amor a primera vista

Según contó Florencia, la pareja se conoció en Canadá. Pese a que ella no lo reconoció en su primer encuentro, Berke se habría enamorado de ella de inmediato, buscando poder conocerla.

“Yo fui a Canadá por un Working Holliday y estaba trabajando en un outlet, en una sección de joyas. Desde ahí me buscó en redes sociales, me habló y no nos separamos más”, narró la mujer, que admite no recordar cómo fue la primera vez que hablaron. “Él me dijo que me vio, me hablo y me buscó, me buscó, hasta encontrarme”, contó.

“Creo que las telenovelas turcas son ciertas, ellos son demasiado románticos: me invitó muchos té, cafés, me llevó a conocer la ciudad…No, es un amor muy bonito”, comentó la mujer sobre su prometido.

Fue entonces que Schindler pidió hablar a Berke, a quien le preguntó en inglés cuándo le pediría matrimonio a Florencia.

“Vine acá para hablar con su padre, hablamos y nos permitió casarnos”, comentó. De todas formas, la cultura de Berke tiene muchas más ceremonias antes del compromiso.

Tras recibir el sí de los padres de la novia, deben esperar que el padre de Berker acepte a la familia de Florencia para se una a la suya.

Según explicó el padre de Florencia, ahora se debe hacer una reunión entre el papá de Berker y el chileno para que ellos decidan si aceptar o no la pareja entre Berke y Florencia.

“Realmente me agrada la familia de Florencia, son un lindo suegrito y una linda suegrita. Siento que les agrado, son buenos conmigo”, añadió el turco.

Ahora, la familia de Florencia piensa viajar a Canadá a mediados del 2022 para oficializar el compromiso.