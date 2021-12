La modelo cubana Betsy Camino fue objeto de críticas de sus compañeros por no colaborar en la cocina. "No ayudó y se quejó todo el rato", dijo Perla Ilich.

Un tenso momento se vivió en el programa El Discípulo del Chef de Chilevisión, cuando el grupo de famosos bajo el mando de Ennio Carota se molestaron con la modelo Betsy Camino por su poca participación en la cocina.

El equipo verde realizó una serie de platillos mexicanos para la primera ronda, que buscaba la inmunidad del episodio. Sin embargo, los momentos de tensión partieron desde los primeros momentos. Todo inició cuando Ennio regañó a Perla Ilich y a Betsy Camino, por la forma en que cortaron las cebollas. Momentos después, el chef vio el lugar de trabajo de Camino.

“Pero, ¿Por qué trabajas así? Todo está desordenado”, acusó Carota, a lo que la modelo aseguró que su mesa estaba bien.

“No, tienes todo tirado encima de la mesa. Trabaja limpio”, le ordenó el chef, a lo que Camino afirmó que haría todo desde cero al hacer una preparación mal.

Momentos después, se ve a la cubana de pie, quieta, mientras el resto está cocinando.

“Chef, ¿Qué hago?”, preguntó Camino.

“Júntese con el grupo”, le respondió Carota.

“Es que todo el mundo tiene cosas”, replicó.

“Entonces váyase a la casa”, añadió Carota, molesto por la actitud de Camino, quien aseguró que quería “ser útil” para el grupo.

“Pero entonces ayude. Tenemos que hacer algo. Le dije la palta. ¿Hace cuánto le dije que hiciera la palta?”, añadió el chef, a la vez que Camilo Huerta le entregó dos paltas a la modelo.

“Estoy un poquitito apestada. Todo el día es pica, pica, pica y no se da la posibilidad de cocinar ni nada de eso”, dijo Camino a la cámara mientras preparaban los platos.

“Me carga no tener que hacer nada. La primera hora estás picando y después estás o cocinando o recogiendo las hueás como un junior (sic.). Estoy chata”, cerró.

“Betsy viene con otro pensamiento, de otros programas. Pero esto es El Discípulo del Chef. Nosotros tenemos que oír y tomar órdenes de lo que nos mandan”, comentó Huerta a la cámara momentos después.

“El trabajo en equipo se trata de que vamos picando, vamos poniendo, vamos decorando. Pero ella no quiere picar más. Ella quiere hacer el plato y listo”, añadió Daniela Aránguiz.

“A nosotros ella no nos ayudó en nada. Y no es un tema de tener buena onda o mala onda: No ayudó y se quejó todo el rato, que no quería picar más, que no quería picar más y no quería picar más”, dijo por su parte Perla Ilich.

“Es difícil trabajar con Betsy”, comentó Carota después. “Pienso que ella de alguna manera no hace que el equipo fluya”, dijo.