La actriz española Verónica Forqué (66), quien fue encontrada muerta este lunes en su departamento de Madrid, España, había enviado un mensaje a sus compañeros de MasterChef (La 1) para despedirse del espacio culinario, días antes de su deceso.

Las causas de su muerte no han sido informadas públicamente, aunque reportes locales indican que la mujer, célebre por sus participaciones en producciones de Pablo Almodóvar, se habría quitado la vida.

Información de La Vanguardia indica que las autoridades, junto con personal de salud, llegaron a su vivienda cerca del mediodía local luego de recibir una llamada en que advertían sobre un intento de suicidio.

En MasterChef de España, el último programa en que habría estado, la intérprete decidió alejarse a mediados de noviembre debido a que se sentía cansada. “No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada”, reconoció en un audio que envió a la producción del espacio, ante la sorpresa de sus compañeros.

“Yo soy muy luchadora y de usted he aprendido mucho. Dios mío, qué bien lo estoy pasando. Y qué lástima siento de no poder estar a la altura, pero es que no puedo. Es que no puedo. El cuerpo no puede. No puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena”, añadió.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

El momento también fue compartido por la cuenta de Twitter del programa, en un video que por estos días se viralizó en redes, y que ha valido críticas para la señal por, presuntamente, no haber ayudado a la celebridad que también había hablado abiertamente sobre su depresión.

“Esto es una enfermedad. Más que banalizarla, lo que hace la sociedad es evitar hablar de ella. Nadie quiere que le hablen de la muerte, y lo que quiere un deprimido es morirse”, dijo, según recoge El Mundo.

Depresión

La depresión, define el portal especializado Medline Plus, “es una enfermedad clínica severa”. Añaden que podría comenzar a cualquier edad, aunque es más común en jóvenes, y que presenta mayor prevalencia en mujeres.

Entre sus síntomas, agregan, se encuentra el sentirse vacío, pérdida de interés en las actividades que se solían realizar, cambios en el apetito y el sueño, demasiado cansancio, desesperanza, irritación, ansiedad, sentimientos de culpa.

También están las ideas de muerte y el suicidio.

En este sentido, desde Clínica Mayo advierten que las señales a las que se debe estar atento frente a una persona que busque atentar contra su vida son las frases como “me voy a suicidar”, “desearía estar muerto” o “desearía no haber nacido”.

Asimismo, el aislamiento, profundos cambios de humor, aumento de consumo de drogas y despedidas como si fuera la última vez, son otras señales.

La institución apunta a solicitar ayuda profesional con tratamientos adecuados, crear redes de apoyo y recordar que las ideas suicidas son sólo temporales.