Hasta la llamaron: Kathy Orellana no llegó a capítulo de 'El discípulo del chef' y terminó eliminada

El chef incluso llamó por teléfono a la intérprete, que no contestó. Según expusieron en el programa, no era primera vez que ocurría una situación de ese tipo con la artista que resultó eliminada sin haber estado presente.

La cantante nacional Kathy Orellana fue la eliminada de este miércoles en el nuevo capítulo de El Discípulo del Chef (Chilevisión). La artista no llegó a grabar en el programa sin excusarse e, incluso, no contestó a un llamado telefónico.

Tras el duelo de eliminación, fue el chef Ennio Carota quien debió decidir qué participante del equipo verde dejaría el programa culinario conducido por la periodista Emilia Daiber.

En el estudio, entre los posibles eliminados, se encontraba Karen Bejarano, Daniela Aránguiz, Ignacio Garmendia, Perla Ilich, Rodrigo ‘Polaco’ Goldberg y Patricio Sotomayor, quienes sí habían cumplido con llegar.

“A mí en lo personal me gustaría escucharla a ella, que nos dé una explicación de qué pasó, de por qué no llegó al programa. Así que la vamos a llamar“, anunció el experto en cocina, tomando su teléfono y poniéndolo en altavoz. No obstante, la intérprete no contestó.

“Para mí es bastante simple la conclusión. Diría que la eliminación me la sirvieron en bandeja, de una manera que en verdad sería injusto que se fuera alguien de ustedes”, explicó luego.

“Así que mi eliminada de hoy es Kathy Orellana”, anunció, añadiendo que todos quienes se encontraban en el set tenían compromiso, “y eso es lo que vale”.

Daiber, por su parte, informó que se trataba de un hecho inédito, pues en ninguna temporada de la producción se había expulsado a un integrante que no se encontraba presencialmente en el estudio de grabación.

No obstante, expuso que no era primera vez que ocurría una situación de ese tipo con la artista.

“En este tipo de programas, donde lo más importante es el compromiso, la disposición, la actitud, ella no lo ha demostrado. Las pocas veces que estuvo con nosotros, estuvo siempre de lado, por ende era lo más lógico eliminar a Kathy”, dijo en el backstage Carota, en palabras que compartieron los demás participantes.