Luego de que el vocero del candidato Marco Enríquez-Ominami acusara haber sido agredido por un camarógrafo del programa CQC, el equipo de dicho espacio entregó su propia versión del hecho.

“No fue como ustedes lo dicen”, dijo para empezar el camarógrafo Mauricio Diaz, conocido como “Pepe Grillo”, que fue captado en video golpeando a Ignacio Bustos.

“A la Simone (Mardones) le estaban pegando desde que llegamos y le empezaron a pegar duro. Después a mí me empezaron a pegar”, narró Diaz, añadiendo que tiene todo grabado.

“Me equivoqué, fue una reacción y también hay que ver las lesiones que tiene mi compañera: tiene el estómago marcado, las piernas moradas, todo”, acusó de vuelta.

“Me imagino que es de años anteriores que tuvieron problemas con la gente de la producción, porque llegamos, nos acercamos a Marco y le pegaron a Simone. Véanla, está llena de moretones, rasguños”, señaló el camarógrafo, quien aseguró que buscarían aclarar lo ocurrido.

“Luego, este tipo -que no sé quién es- me dice ‘si sigues te voy a pegar’, a lo que le respondí: ‘si le sigues pegando a la Simone, yo te voy a pegar"”, a lo que agregó que recibió golpes en el vientre y reaccionó.

#Elecciones2021CL Momento exacto: camarógrafo de CQC agrede a un integrante del comando de MEO #EleccionesCHVCNN pic.twitter.com/AHn1EwugXn — Raúl Álvarez M. (@AlvarezMalebran) November 21, 2021

“Esto es una agresión”

Simone Mardones, por su parte, aseguró que “francamente es insólito que no nos dejen hacer nuestro trabajo”.

“Hubo una cadena humana que me golpeó con fuerza, eran hombres y mujeres tratando de alejarme para que no me pueda acercar al candidato”, narró.

“Entiendo que quizá somos CQC y vamos a entrar a incomodar al candidato y quizá el candidato no tiene ganas de pasar por eso, no lo sé. Pero no es la forma que nos saquen, que nos empujen, que nos golpeen y amenacen”, dijo.

“Esto es una agresión. A mí me pegaron”, acusó.

Mardones afirmó que irá a constatar lesiones por los golpes y rasguños.

Respecto a las presuntas amenazas que habría realizado “Pepe Grillo”, la profesional acusó que estas iniciaron desde el comando. “La gente de Marco Enríquez nos decían que nos iban a golpear si nos acercábamos al candidato. Yo solo quería hacer mi trabajo”, señaló.

Una situación de defensa

Además, el productor del espacio, Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre, aseguró que ME-O tenía “una barra brava”.

“Llegamos a la esquina y veníamos con una serie de preguntas. Ahí venía Marco con adherentes y con una barra brava detrás. Habían tipos pegando codazos”, señaló.

“Hubo un momento en que mujeres la peñizcaron y agredían (a Mardones), que también el camarógrafo es golpeado y tiene una reacción natural de defenderse”, mencionó.

“A lo mejor no es la mejor reacción, pero me gustaría ver cómo cualquier persona que está haciendo una nota y está siendo agredida reacciona”, apuntó, para luego cerrar el tema señalando que “la realidad es que una periodista mujer fue agredida y un camarógrafo se defendió”.