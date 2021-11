La modelo Nicole Moreno (34), conocida como Luli, abordó este sábado la antigua filtración de una fotografía íntima que terminó siendo pública en 2013. “Era para una persona, no para todo Chile”, dijo.

Sus palabras llegaron en el programa de conversación conducido por Javiera Contador, Pecados Digitales (Mega).

En el espacio, la chilena recordó que la captura fue tomada en medio de una sesión fotográfica para una marca y que luego se la envió a su novio.

“Esta foto me trajo muchos problemas, me dolió bastante. Sufrí. Me sentí muy vulnerable, vulnerada”, se lamentó, añadiendo que siente que “me faltaron el respeto, porque yo jamás en mi vida me había sacado una foto así”.

“(La foto) la mandé a una persona de Estados Unidos. Éramos pololos, llevábamos dos años y medio. Yo se la mandé al celular”, contó. No obstante, terminaron viéndola hasta sus familiares.

“No sé de qué parte se filtró esa foto (…) Hace tiempo hablamos (con su ex), en pandemia, y le dije ‘tú sabes lo que me hiciste sufrir con esta foto’. Y me dijo ‘pero Nicole, yo no fui"”, recordó, agregando que la persona afirmó que la había borrado.

La imagen en cuestión, sostuvo, ya no debería estar en las redes sociales luego de haber acudido a la justicia, incluso para demandar al extinto programa de farándula de La Red Intrusos.

Asimismo, apuntó a que ella efectivamente se sacó la foto, “lo asumo, pero era para una persona no para todo Chile”

“Casi me voy de mi país. Quedé bastante dolida y sufrí demasiado en cuatro paredes”, sostuvo.

En el espacio de televisión también estaba presente la abogada Macarena Venegas, quien por esos días se vio afectada por una filtración de fotografías en la misma situación.