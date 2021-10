Un comentado chascarro vivió esta mañana Rafael Cavada en el espacio matinal de noticias de Chilevisión, al sufrir un lapsus cuando presentaba a tres diputados para una entrevista en vivo. El ‘afectado’ en este caso fue Gonzalo Winter.

“Estamos con el diputado Jorge Durán de RN, Buenos Días, el diputado Gabriel Silber de la Democracia Cristiana y el diputado Gonzalo ‘Virgen’… ‘Wintler’…. Gonzalo me he equivocado un millón de veces con tu nombre y tu apellido, pero esto no había ocurrido nunca jajaja”, reconoció Cavada.

“Gonzalo Winter de Convergencia Social”, aclaró el periodista aún riendo por su chascarro.

Ante esto el parlamentario de Frente Amplio, también en tono de broma, indicó: “Me veo en la obligación de partir desmintiendo lo que se acaba de señalar”.

“Jajajaja desmintiendo lo evidente digamos”, remató Cavada.

Hay que señalar que en la conversación los parlamentarios analizaron la viabilidad de la posible acusación constitucional que la oposición presentaría contra el presidente Sebastián Piñera.

Esto luego que se destapara el caso denominado ‘Pandora Papers’, en el cual sale sindicado el mandatario junto al empresario Carlos Délano.