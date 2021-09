El participante del reality show brasileño A Fazenda, Nego do Borel, que fue expulsado luego de ser acusado de una presunta violación a su compañera Dayane Mello, se defendió recientemente en un video. “Dormí al lado de alguien, sí, borracho. Yo quería estar con ella y ella quería estar conmigo”, dijo.

En las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, el joven afirmó que “soy un ser humano, no estoy aquí victimizándome”, recogen los portales locales Folha y Extra Globo.

“Estoy sufriendo un juicio previo. Esperemos a que la policía se entere. Ya no sé qué hacer con mi vida”, agregó.

Asimismo, aseguró que “se puede ver en las imágenes que cuando ella me dice que no, me voy a dormir, no hago nada más, no hacemos nada más. No tenemos sexo. No fuerzo nada, solo me voy a dormir”.

“Dormí al lado de alguien, sí, borracho. Yo quería estar con ella y ella quería estar conmigo, eso no era de ahí, ya había una historia”, dijo.

Expuso, además, que “después de la noche, en la piscina, dice que quiere volver a dormir conmigo. No estoy entendiendo. Voy a terminar quitándome la vida, no estoy fanfarroneando, estoy hablando desde el fondo de mi corazón”.

“Me pregunto qué hice para merecer tanto odio, me llaman bandido”, se cuestionó.

El caso

Recordemos que, tal como informó BioBioChile, la situación se habría dado el viernes pasado, luego que los participantes de la producció regresaran de una fiesta.

Según se pudo ver en las imágenes, Mello se encontraba en estado de ebriedad, por lo que sus compañeros decidieron llevarla a su cama para que descansara. Uno de ellos era el acusado, pareja de la modelo dentro del encierro.

Pero lejos de dejar a la joven descansando, se quedó en la cama sobre ella, mientras uno de sus compañeros le advertía que la dejara para “evitar problemas”. El momento fue mostrado a televidentes.

Las quejas de la audiencia que vieron el hecho en vivo, llevaron a que la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo (SSP-SP), iniciara una investigación por sospecha de violación de una persona vulnerable.

De acuerdo al organismo, el abogado de Mello realizó una denuncia “y presentó una memoria USB con imágenes del incidente. El caso fue registrado por la Comisaría de Itapecerica da Serra”. Además, publicaron las imágenes en sus redes sociales.