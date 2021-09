La policía brasileña se encuentra investigando una denuncia violación contra la modelo Dayane Mello, dentro del reality show A Fazenda.

La situación se habría dado el viernes pasado, luego que los participantes de la producción -una especie de Granja VIP -regresaran de una fiesta.

Según se pudo ver en las imágenes, Mello se encontraba en estado de embriaguez, por lo que sus compañeros decidieron llevarla a su cama para que descansara.

Uno de ellos era Nego Do Borel, pareja de la modelo dentro del encierro. Pero lejos de dejar a la joven descansando, se quedó en la cama sobre ella, mientras uno de sus compañeros le advertía que la dejara para “evitar problemas”.

Según el medio brasileño Fhola de Sao Paulo, otros participantes le insistieron al cantante de 29 años que la dejara tranquila, pero este no obedeció.

Las denuncias

El mismo portal afirma que televidentes comenzaron a reaccionar tras ver algunas escenas y audios preocupantes de la pareja. Si bien estas no lograban ser claras debido al tiro de cámara y a que era de noche, se habría podido observar a Nego do Borel y Dayane en la misma cama, aunque ella no reaccionaba.

“Hay sonidos que suenan a gemidos y, por momentos, es posible escuchar la voz de la modelo, casi inaudible, murmurando que tiene un hijo”, afirma el sitio.

Las quejas de la audiencia que vieron el hecho en vivo, llevaron a que la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo (SSP-SP), iniciara una investigación por sospecha de violación de una persona vulnerable.

De acuerdo al organismo, el abogado de Mello realizó una denuncia “y presentó una memoria USB con imágenes del incidente. El caso fue registrado por la Comisaría de Itapecerica da Serra”. Además, publicaron las imágenes en sus redes sociales.

Expulsión

Tras lo ocurrido, el canal Record TV expulsó al hombre del programa. “Un equipo multidisciplinar se encargó del análisis de todo el material grabado, además de esperar a que Dayane y el resto de los participantes se despertaran para recoger más elementos, discursos y testimonios que pudieran sustentar la decisión a tomar”, explicaron.

“Además de la atención psicológica, Dayane se sometió a una entrevista completando los elementos esenciales para una toma de decisiones justa”, agregaron.

Por su parte, el equipo que asesora a Dayane y su familia, se lanzaron contra el Record TV, criticaron la forma en que fue expuesta la historia, “dejando a la víctima, como villana” y asegurando que no les habían dado acceso a ella.

“Se escondieron de la vista del público las varias veces que Dayane dijo que se detuviera, que no podía y no quería. No mostraron los discursos repugnantes del participante diciendo que necesitaba concentración para que su órgano íntimo fuera lo suficientemente rígido para realizar actos sexuales”, sentencia.

“Expusieron a Dayane a una conversación con un psicólogo, que parecía más un interrogatorio de hechos que desconocía con el objetivo de inducir muchas de sus respuestas. Se le negó el derecho, como víctima, a hablar con las autoridades y los abogados sobre lo sucedido, amenazando con la expulsión, en contra de todos los protocolos y cláusulas contractuales”, cerraron.

Hasta el momento la modelo -conocida en Chile por la relación que tuvo con Nicolás Massú- decidió permanecer en el programa.