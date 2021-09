El dramático caso de una mujer que tras separarse de su pareja quedó agobiada en deudas conmovió a Carmen Gloria Arroyo en su programa.

La protagonista de la historia es Andrea, quien hace cinco meses terminó la relación que tenía con el padre de sus hijos por violencia intrafamiliar.

Sin embargo, antes de separarse le hizo entrega de una alta cantidad de dinero al sujeto, contando sus retiros del 10% de la AFP. Incluso, vendió su automóvil.

Por su parte, la madre de la mujer, quien confió plenamente en hasta su entonces yerno, le dio otros 10 millones de pesos que obtuvo tras pedir un crédito. El hombre se había comprometido a emprender con una panadería.

No obstante, después de la separación el individuo desapareció, dejando sumidas a madre e hija con importantes deudas económicas.

La historia caló hondo en Arroyo, quien aseguró que ella pasó por lo mismo cuando se separó del padre de sus hijos. De hecho, la “jueza” no pudo evitar las lágrimas durante el programa.

“Me conmovió y removió mucho porque me veo reflejada a lo que viví hace 15 años atrás. Cuando uno lo ha pasado, cree que en ese minuto todo se ve mal, no hay esperanza”, comenzó señalando la abogada.

“Yo estuve en su situación y era tan abrumadora la emoción, el miedo, la angustia y la soledad que decidí pasar los días de a uno”, añadió.

“Lo que puede cambiar el final de esta historia es las ganas de querer cambiarlo, la confianza y fe en que esto va a pasar, quizás de a poquito y día a día”, sostuvo.

“Entiendo profundamente lo que está sintiendo, pero quiero transmitirle la esperanza de que se puede salir adelante, cueste lo que cueste. Yo sé que es terrible, porque hay que tragarse la pena para no pasársela a los hijos”, explicó.

“Ellos a veces se rebelan porque ya no tienen la vida de antes, pero todo pasa. No hay que angustiarse con el monto de las deudas porque son tantas que no vale la pena. Hay que vivir el día a día, empoderarse y no decaer porque este momento va a pasar”, aseveró.

Posteriormente Arroyo se acercó a Andrea para conversar de manera íntima sobre la agobiante situación que está atravesando.

Cabe señalar que el equipo del programa Carmen Gloria a tu servicio logró que el Grupo Defensa asuma la representación legal de las mujeres para así solucionar el problema de las deudas. A su vez, iniciarán una demanda por pensión de alimentos. Por su parte, el centro psicológico Verdán recibirá a la familia.