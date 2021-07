El triunfador de las Primarias Presidenciales de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), acudió luego de su victoria contra Daniel Jadue (PC) a una entrevista de Estado Nacional (TVN) con el periodista Matías del Río. En una de las preguntas, el comunicador cometió un error de conceptos y el candidato lo invitó “a rectificar” y le consultó si quería regrabar.

En imágenes que se han vuelto virales en redes sociales, el candidato de 35 años dijo que tras algunos momentos tensos en la campaña, “conversaremos en su momento para limar asperezas y ver cómo coincidimos en programas que tenían muchos puntos en común”.

Tras eso, vino la réplica del periodista, quien manifestó que su respuesta era “diplomática” y que aspiraba a “ser presidente y no canciller”. “Decir ‘limar asperezas’ cuando lo culpan de que gracias a usted hubo detenidos desaparecidos en este país… Me imagino que eso es un golpe que no esperaba”, consultó.

“Matías, te invito a rectificar tu pregunta porque nadie me acusó de detenidos desaparecidos (…) de presos políticos, que es muy distinto a detenidos desaparecidos”, emplazó Boric.

“No sé si quieres grabar de nuevo eso”, añadió el candidato ganador, frente a lo que el comunicador sostuvo que “no, nada que grabar de nuevo, los errores quedan todos ahí”.

“Presos políticos”

En la entrevista, el periodista de TVN se refirió al emplazamiento de Jadue en que, días atrás, afirmó que “Gabriel Boric permitió con su voto en la aprobación de la ley antibarricadas que hoy día tengamos muchos presos políticos en nuestro país, gracias a él, gracias a su conglomerado”.

Recordemos que diputados del Frente Amplio votaron a favor en primer trámite legislativo de la Ley Antibarricadas, pero rechazaron la mayor parte de los artículos.

Además, en tercer trámite constitucional votaron en contra del proyecto, que igual fue despachado a ley con votos de algunos DC, radicales e independientes.