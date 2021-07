Esta semana la ausencia de la periodista Daniela Muñoz en el Contigo en la Mañana ha llamado la atención de los televidentes.

La comunicadora, quien además suele aparecer en el Contigo en Directo, es una de las reporteras en terreno que acostumbramos a ver en diferentes puntos de la capital.

En medio de la incertidumbre que ha generado su salida momentánea de la pantalla, fue la propia Daniela quien explicó la razón de por qué no ha podido trabajar en el matinal.

“Quiero agradecer los mensajes, comentarios y muestras de cariño para que me recupere pronto. Efectivamente estoy con una licencia hasta el día sábado. Me dio lumbago agudo mecánico el viernes pasado”, comenzó señalando en un video subido en sus historias de Instagram.

Eso sí, la periodista admitió que no tiene claro qué fue lo que hizo para sentir este intenso malestar.

“Estuve todo el viernes en la clínica. Sábado, domingo y hasta el día de hoy en cama, full en cama y recién hoy ya me estoy sintiendo un poco mejor. Me pude levantar, me pude duchar, no me había duchado en todos estos días”, explicó.

“Ahora estoy en el living leyendo un poquito porque había estado súper desconectada de todo, porque los remedios que me dieron son súper fuertes, de verdad como que te inhabilitan, te hacen dormir todo el día, así que hoy recién puedo decir que reviví”, mencionó

“Tengo muchas ganas de volver a trabajar, así que espero que esto pase rápido“, concluyó.

Recordemos que Daniela emigró a CHV desde TVN en marzo pasado después de trabajar durante cuatro años en el Buenos Días a Todos.