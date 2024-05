Como una acción tendiente a “mostrar algo” y a “reencantar a su base de apoyo”, calificaron las diputadas de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón y Sofía Cid, las declaraciones del gobierno en torno a presentar un proyecto de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Se trata de una promesa que se da días antes de la tercera Cuenta Pública, este 1 de junio, del presidente Gabriel Boric.

Ximena Ossandón, jefa de Bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), afirmó que “el Presidente necesita desesperadamente mostrar algo, decir algo, mostrar una solución o un mecanismo de solución con el tema del CAE, dado que era una promesa de campaña”.

“Pero las promesas no están escritas en piedra, son construcciones sociales y son en la medida de lo posible”, enfatizó.

En ese sentido, la parlamentaria advirtió que condonar el CAE le costaría al Estado un 3,7% del PIB.

“Es muchísima plata para una economía alicaída. ¿El CAE es un problema real? Sí. ¿Se deben buscar soluciones? Sí. Pero con justicia y premiando a aquellos que han tenido la voluntad de pago y disciplina”, opinó.

Ossandón agregó que, a su juicio, “el Gobierno, antes de abordar este tipo de problemas, debería pagar otra deuda que es la deuda histórica, esa deuda que tiene con los profesores, muchos de ellos se han ido sin solución y ya no tuvieron vía para ver resuelto su problema”.

Mientras que Sofía Cid, integrante de las comisiones de Hacienda y Economía, y tras la declaración de la vocera Camila Vallejo en el sentido que el proyecto que se presentaría abarcaría a todos los deudores, afirmó que “no se entiende la irresponsabilidad y el populismo del Gobierno”.

Por lo mismo, pidió al Ministerio de Hacienda explicar de dónde se sacarán los recursos para financiarlo y criticó la decisión, considerando el momento económico complejo por el que pasa el país y el alto nivel de endeudamiento del Estado.

“El Gobierno insiste en que presentará una propuesta para condonar el CAE y además ahora la ministra Vallejo aclara que será para todos los deudores, lo que tendría un costo de más de 11 mil millones de dólares”, dijo la diputada.

Cid reiteró que “en Chile tenemos prioridades que van mucho más allá de esta promesa que cada cierto tiempo hace el Presidente para intentar reencantar a su base de apoyo”.

“El país no crece y el Gobierno no es capaz de sacar adelante las medidas que anuncian para reactivar la economía. No podemos, más encima, estar entregando un perdonazo y castigando a quienes cumplen”, concluyó la diputada Cid.